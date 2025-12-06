A presença das marcas chinesas e o novo capítulo do mercado automotivo brasileiro

Muitas marcas chinesas chegam ao mercado brasileiro oferecendo bastante por menos, o que naturalmente chama a atenção dos consumidores. Crédito: Carlos Alberto Silva

Cada vez mais, fica evidente que as marcas chinesas ganharam um espaço no mercado brasileiro que antes parecia distante.



Um ponto importante dessa expansão é o investimento massivo do governo chinês na indústria automotiva local, permitindo que várias dessas montadoras acelerassem em tecnologia, eletrificação, design e processos produtivos. Com esse combustível extra, elas chegam ao mercado brasileiro oferecendo bastante por menos, e isso naturalmente chama a atenção do consumidor, que hoje está mais aberto a experimentar novas propostas.

A aquisição da Leapmotor pela Stellantis é um bom exemplo e reforça esse novo cenário. Quando um dos maiores grupos automotivos do mundo decide apostar em uma marca chinesa, o recado é claro: há valor, tecnologia e potencial competitivo ali. Essa parceria estratégica mostra que o mercado está mudando de verdade, ou melhor, já mudou.

O Salão do Automóvel de São Paulo foi, talvez, o retrato mais fiel desse momento. As marcas chinesas dominaram os estandes, mostraram novidades e ocuparam um espaço que antes pertencia às marcas tradicionais. Ao mesmo tempo, algumas montadoras conhecidas optaram por não participar, o que gerou um contraste curioso.

Não se trata de acomodação, mas talvez de um momento de reavaliação, para entender como atuar diante de um novo concorrente que avança com velocidade e ousadia. E aqui entra uma reflexão que vale ser feita: esse ritmo acelerado das marcas chinesas é sustentável a longo prazo?

Oferecer mais por menos, hoje, é possível graças ao volume de investimentos que recebem, mas manter essa competitividade exige algo que o consumidor brasileiro valoriza cada vez mais: qualidade no pós-venda. Isso inclui redes de concessionárias bem estruturadas, reposição rápida de peças e atendimento eficiente.

No fim das contas, é isso que vai definir quem permanece forte no mercado brasileiro. Tecnologia e preço competitivo são atrativos importantes, mas a fidelidade se constrói no dia a dia, quando o dono do carro precisa de suporte, manutenção e previsibilidade.

Estamos vivendo um momento de mudança no setor automotivo e tudo indica que ele será positivo para o consumidor. Quanto mais concorrência qualificada, mais evolui o mercado. E, nesse cenário, a boa notícia é que quem ganha é o consumidor, que finalmente tem mais opções e pode escolher com mais consciência o melhor carro.

