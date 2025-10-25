Dicas para evitar cair em golpes ao comprar um carro usado ou seminovo

Golpes envolvendo venda de veículos são cada vez mais comuns, e o prejuízo pode ir muito além do financeiro. . Crédito: Shutterstock

Nos últimos dias, um caso cada vez mais comum e preocupante chamou atenção no Espírito Santo: um homem foi detido em Vitória depois de cair em um golpe e furtar um carro em Viana.

Ele viu um anúncio de um Fiat Palio anunciado por R$ 12 mil bem abaixo do valor real, que era de aproximadamente R$ 27 mil , acreditou que estava fazendo um ótimo negócio e acabou sendo enganado. O golpe foi tão bem montado que o comprador chegou a ir até o verdadeiro dono do carro, achando que estava tudo certo, e no fim acabou se envolvendo em uma confusão policial.

Esse caso serve de alerta para quem está querendo comprar um carro usado ou seminovo. Golpes envolvendo venda de veículos são cada vez mais comuns, e o prejuízo pode ir muito além do financeiro.

Para não cair em uma cilada assim, separei algumas dicas simples, mas que fazem toda diferença:

1. Desconfie de preços baixos demais

A conta é simples: se o carro está muito abaixo da média de mercado, desconfie.

Antes de se empolgar com a “oportunidade imperdível”, pesquise o preço médio do modelo em sites como Tabela Fipe e, principalmente, em sites de anúncios e veja se o preço faz sentido. Ninguém vende um carro bom pela metade do preço sem motivo. E quem tem tanta pressa para vender, geralmente entrega o carro numa revenda, por ser mais prático e seguro.

2. Desconfie de histórias elaboradas

Normalmente, os golpistas têm o mesmo padrão de história. Inventam que precisam vender o carro rápido para pagar uma dívida ou que estão de mudança, dentre várias desculpas. Fique atento a esse tipo de conversa, repito, normalmente os tipos de histórias são as mesmas.

3. Evite pagar qualquer valor antes de ver o carro

Este é um erro clássico. Golpistas costumam pedir sinal de compra e, ao receber este sinal, simplesmente somem, bloqueando a pessoa prejudicada e deixando-a impossibilitada de fazer contato com o golpista.

Só faça o pagamento depois de ver o carro pessoalmente, conferir a documentação e estar tudo certo e encaminhado para a transferência do carro para o seu nome. E é fundamental sempre efetuar o pagamento do carro na conta de quem o veículo está em nome.

4. Cuidado com anúncios duplicados ou falsos

Um golpe muito comum é o criminoso copiar o anúncio real de outra pessoa e mudar o preço e o contato. Quando ver um carro interessante, procure o mesmo modelo e fotos em outros anúncios, se aparecer igual, é golpe.

Outra dica: evite conversar só por WhatsApp. Ligue, confirme o nome e endereço, e desconfie se o número for de outro estado.

5. Negocie sempre em local seguro e horário comercial

Prefira encontrar o vendedor em locais públicos, movimentados e de dia. Se possível, leve alguém junto, especialmente se for fazer test drive.

6. Desconfie da pressa para fechar negócio

Golpista adora criar senso de urgência: “tem outro interessado”, “é só hoje”, “se não fizer agora, perderá a chance”. Negócio bom continua sendo bom amanhã.

Se o vendedor pressiona demais, é porque tem coisa errada.

7. Verifique a situação do carro antes de fechar

Com o número da placa e do Renavam, dá para consultar gratuitamente no site do Detran se há multas e impostos em atraso. Além disso, faça uma consulta completa paga em sites especializados. Dessa forma, você consegue ver se há alguma restrição no carro, se o veículo é de leilão ou de origem como furto ou roubo. Essa simples verificação pode evitar muita dor de cabeça.

No fim das contas, vale a velha regra: desconfie do que parece fácil demais.



Comprar um carro usado exige atenção, pesquisa e paciência. E, se alguma coisa parecer estranha, pare e cheque antes de dar qualquer passo.

Além disso, existem profissionais e empresas que prestam esse tipo de auxílio. Às vezes, o investimento em um serviço como esse te ajuda a fazer um bom negócio com transparência e segurança.

E lembre-se sempre, o barato sai caro e o sinônimo de bom negócio é comprar um carro pelo preço justo, que seja de qualidade e boa procedência. Quem foca em preço, abre mão de tranquilidade, segurança e qualidade do carro escolhido.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

