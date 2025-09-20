Vale a pena comprar carro de locadora? Confira dicas importantes para não entrar numa cilada

Vale observar que alguns modelos de frota podem vir com versões mais simples, sem tantos itens de conforto e tecnologia. Crédito: Shutterstock

Meu amigo leitor de A Gazeta, essa é uma dúvida muito comum entre quem está procurando um carro usado ou seminovo. Afinal, muitas vezes os veículos de locadora aparecem com preços mais baixos que os de mercado e isso desperta a atenção de quem quer economizar. Mas será que vale mesmo a pena comprar um automóvel de locadora?



Primeiro, é importante entender o perfil desses carros. As locadoras costumam trocar a frota com pouco tempo de uso, geralmente entre um e dois anos, o que significa que você encontra veículos relativamente novos.

No entanto, aqui vai um alerta: apesar da pouca idade, muitos desses carros podem não ter mais a garantia de fábrica, já que nem sempre as revisões são feitas nas concessionárias autorizadas das marcas. Esse é um detalhe que pode fazer diferença na hora da compra.

Outro ponto que merece atenção é o histórico de uso. Esses carros normalmente passam pelas mãos de vários motoristas diferentes, o que aumenta o risco de mau uso e até mesmo de terem sofrido colisões.

Isso acontece tanto pelo tipo de utilização (curtas locações, trânsito intenso, uso em diferentes cidades, carros locados para empresas) quanto pelo simples fato de muita gente dirigir o mesmo carro sem ter o mesmo cuidado que teria com um veículo próprio. Por isso, é fundamental checar bem a parte estrutural e verificar se não houve reparos mal feitos.

Além disso, vale observar que alguns modelos de frota podem vir com versões mais simples, sem tantos itens de conforto e tecnologia.

Se você pensa em comprar um carro de locadora, algumas dicas são essenciais:

Cheque o histórico: veja o manual, as revisões, a origem em relação ao primeiro dono e se não há registros de sinistro.

veja o manual, as revisões, a origem em relação ao primeiro dono e se não há registros de sinistro. Faça uma boa inspeção: olhar a parte mecânica e a estrutura do carro é fundamental. Se possível, leve um mecânico de confiança e contrate uma empresa ou profissional terceirizado para uma vistoria estrutural completa do carro.

olhar a parte mecânica e a estrutura do carro é fundamental. Se possível, leve um mecânico de confiança e contrate uma empresa ou profissional terceirizado para uma vistoria estrutural completa do carro. Compare preços: às vezes a diferença para uma opção de particular ou de loja não é tão grande, e pode ser que valha mais a pena pagar um pouco mais. Mas fica o alerta, mesmo sendo um carro de loja ou de particular pode acontecer desse veículo também ter sido de locadora ou simplesmente não ser de qualidade. Por isso a importância de verificar o histórico, origem e fazer a vistoria completa daquele automóvel.

às vezes a diferença para uma opção de particular ou de loja não é tão grande, e pode ser que valha mais a pena pagar um pouco mais. Mas fica o alerta, mesmo sendo um carro de loja ou de particular pode acontecer desse veículo também ter sido de locadora ou simplesmente não ser de qualidade. Por isso a importância de verificar o histórico, origem e fazer a vistoria completa daquele automóvel. Considere a revenda: carros de locadora costumam ter desvalorização maior na hora de vender.

No fim, pode sim ser uma boa oportunidade, desde que a compra seja feita com cautela e informação. O barato pode sair caro se você não avaliar bem. Por isso, pesquisar, comparar e entender o histórico do carro faz toda a diferença para não entrar numa cilada.

