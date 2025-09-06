Zeekr 7X entrega mais do que apenas design e tecnologia

O Zeekr 7X traz linhas mais estreitas, vincos mais pontudos e muito acabamento no estilo black piano por fora. Crédito: Zeekr/Divulgação

Nos últimos dias tive a oportunidade de conhecer de perto o novo Zeekr 7X, mais um modelo que marca a chegada da marca premium da Geely ao Brasil, e a experiência não poderia ter sido em um palco melhor, o Circuito Panamericano, em Elias Fausto, no interior de São Paulo.



Guiar o carro nesse ambiente foi bastante importante para ver o comportamento do SUV de luxo elétrico em situações de retomada, curvas acentuadas e frenagem de emergência. O aspecto que mais me impressionou no 7X foi o design moderno e o nível de acabamento que realmente é premium pela qualidade do material e requinte e não apenas na aparência.

Modelo tem autonomia de 423 km de acordo com o PBEV Inmetro. Crédito: Zeekr/Divulgação

O desempenho foi muito bom, a resposta imediata do motor elétrico, aliada à estabilidade, transmite confiança ao volante. Ao mesmo tempo, o silêncio a bordo e o conforto da cabine reforçam a ideia de que estamos diante de um carro feito para entregar sofisticação sem abrir mão da performance.

O Zeekr 7X chega ao Brasil com a missão de disputar espaço em um segmento concorrido, de um público extremamente exigente. O valor de mercado é de R$ 448.000, posicionado para concorrer com modelos de marcas como BMW, Volvo, Mercedes-Benz e até Porsche.

Foi uma experiência marcante, que não apenas apresentou um novo carro, mas também reforçou como o mercado brasileiro está mudando rapidamente com a chegada de novas opções de alto nível.

Abaixo segue informações técnicas importantes:

Potência : até 646 cv (AWD) / 421 cv (RWD)

: até 646 cv (AWD) / 421 cv (RWD) 0 a 100 km : 3,8 segundos

: 3,8 segundos Dimensões : 4,78 m × 1,93 m × 1,65 m; entre-eixos ~2,90 m

: 4,78 m × 1,93 m × 1,65 m; entre-eixos ~2,90 m Porta-malas : 539 L (expande até ~1.978 L); frunk 42–66 L

: 539 L (expande até ~1.978 L); frunk 42–66 L Autonomia : até 615 km (WLTP Long Range); 423 km (Brasil, Inmetro)

: até 615 km (WLTP Long Range); 423 km (Brasil, Inmetro) Carregamento : 10–80% em 13–16 minutos (800 V/360 kW); ~20 min em 150 kW no Brasil

: 10–80% em 13–16 minutos (800 V/360 kW); ~20 min em 150 kW no Brasil Segurança : 5 estrelas Euro NCAP, 7 airbags, Lidar, ADAS completo, botão de emergência, assento infantil com airbag ativo

: 5 estrelas Euro NCAP, 7 airbags, Lidar, ADAS completo, botão de emergência, assento infantil com airbag ativo Tecnologia: telas 16″/13″/HUD AR 36″, Snapdragon 8295, conectividade 5G/Wi-Fi, som com 21 falantes, bancos premium com massagem e estacionamento automático.

