Gabriel de Oliveira
Gabriel de Oliveira
A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro, quer trocar de veículo ou tirar dúvida sobre a manutenção desse bem, além de leitores apaixonados pelo tema. O perfil nas redes sociais é @gabrielopersonalcar

Zeekr 7X entrega mais do que apenas design e tecnologia

Modelo chega ao Brasil com a missão de disputar espaço em um segmento concorrido, de um público extremamente exigente

Vitória
Publicado em 06/09/2025 às 01h58
Atualizado em 06/09/2025 às 04h58
Zeekr 7X 2025
O Zeekr 7X traz linhas mais estreitas, vincos mais pontudos e muito acabamento no estilo black piano por fora. Crédito: Zeekr/Divulgação

Nos últimos dias tive a oportunidade de conhecer de perto o novo Zeekr 7X, mais um modelo que marca a chegada da marca premium da Geely ao Brasil, e a experiência não poderia ter sido em um palco melhor, o Circuito Panamericano, em Elias Fausto, no interior de São Paulo. 

Guiar o carro nesse ambiente foi bastante importante para ver o comportamento do SUV de luxo elétrico em situações de retomada, curvas acentuadas e frenagem de emergência. O aspecto que mais me impressionou no 7X foi o design moderno e o nível de acabamento que realmente é premium pela qualidade do material e requinte e não apenas na aparência. 

Zeekr 7X
Modelo tem autonomia de 423 km de acordo com o PBEV Inmetro. Crédito: Zeekr/Divulgação

O desempenho foi muito bom, a resposta imediata do motor elétrico, aliada à estabilidade, transmite confiança ao volante. Ao mesmo tempo, o silêncio a bordo e o conforto da cabine reforçam a ideia de que estamos diante de um carro feito para entregar sofisticação sem abrir mão da performance. 

O Zeekr 7X chega ao Brasil com a missão de disputar espaço em um segmento concorrido, de um público extremamente exigente. O valor de mercado é de R$ 448.000, posicionado para concorrer com modelos de marcas como BMW, Volvo, Mercedes-Benz e até Porsche. 

Foi uma experiência marcante, que não apenas apresentou um novo carro, mas também reforçou como o mercado brasileiro está mudando rapidamente com a chegada de novas opções de alto nível.

Abaixo segue informações técnicas importantes:

  •  Potência: até 646 cv (AWD) / 421 cv (RWD)
  • 0 a 100 km: 3,8 segundos
  •  Dimensões: 4,78 m × 1,93 m × 1,65 m; entre-eixos ~2,90 m
  •  Porta-malas: 539 L (expande até ~1.978 L); frunk 42–66 L
  •  Autonomia: até 615 km (WLTP Long Range); 423 km (Brasil, Inmetro)
  •  Carregamento: 10–80% em 13–16 minutos (800 V/360 kW); ~20 min em 150 kW no Brasil
  •  Segurança: 5 estrelas Euro NCAP, 7 airbags, Lidar, ADAS completo, botão de emergência, assento infantil com airbag ativo
  •  Tecnologia: telas 16″/13″/HUD AR 36″, Snapdragon 8295, conectividade 5G/Wi-Fi, som com 21 falantes, bancos premium com massagem e estacionamento automático.

 MAIS GABRIEL DE OLIVEIRA

Como escolher entre carros a combustão, híbridos, híbridos plug-in ou elétricos
Saiba a diferença entre os tipos de carros eletrificados
O incrível resultado de vendas de carros eletrificados no Brasil
Os principais desafios enfrentados pelos carros híbridos e elétricos
Três lançamentos de carros elétricos para ficar de olho ainda este ano

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o

Saiba mais
Zeekr 7x Carro Elétrico SUV Zeekr

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.