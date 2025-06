Saiba a diferença entre os tipos de carros eletrificados

Carros eletrificados são uma opção cada vez mais comum entre os brasileiros. Crédito: Divulgação

Que os carros eletrificados já fazem parte do dia a dia, do mercado automotivo e de vários consumidores, isso você já sabe. Mas você sabia que existem tipos diferentes de carros eletrificados?



No texto de hoje, venho falar sobre esse assunto e trazer esclarecimentos sobre esse tipo de produto cada vez mais comum no cotidiano do brasileiro.

Os tipos de carros eletrificados são:

MHEV (híbrido leve)

São os carros com motor elétrico pequeno, de 12 ou 48 volts, e bateria limitada. Ou seja, o carro funciona graças ao conjunto dos motores elétrico e a combustão – nunca 100% elétrico. Normalmente, o motor elétrico desses carros auxilia na partida e na aceleração, diminuindo o consumo de combustível em cerca de 10%, em média.

HEV (híbrido completo)

A bateria e o motor elétrico são capazes de fazer o carro funcionar caso esteja carregado, mesmo que não tenha combustível no tanque. Porém, é importante frisar que a autonomia do motor 100% elétrico pode rodar apenas em trajetos curtos, sendo bastante útil no trânsito de cidades. Hoje, no Brasil, como há bastante demanda de uso de etanol, existe também a opção dos HEV Flex. Eles têm o mesmo sistema elétrico menor, porém o motor a combustão também permite o uso de etanol.



PHEV (híbrido plug-in)

É o sistema que, apesar de combinar os motores elétricos e a combustão, oferece uma autonomia maior no modo 100% elétrico, normalmente, podendo chegar até uma média de 150 quilômetros, dependendo do modelo. Vale frisar que o carregamento mais eficiente se dá por meio dos Wallbox, ou seja, necessita da tomada para carregamento completo do motor elétrico.

BEV (100% elétrico)

São modelos que só funcionam com energia elétrica e oferecem zero emissão de poluentes. Falando em números, no primeiro trimestre de 2025, foram comercializados 39.924 carros eletrificados no país. Comparado ao mesmo período de 2024, estamos falando de um crescimento de 10,6%.

E hoje, no seu atual contexto, você teria um carro eletrificado?

