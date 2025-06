Como saber o preço de um carro usado ou seminovo

A principal fonte de pesquisa deve ser os sites de carros anunciados. Crédito: Shutterstock

No primeiro trimestre de 2025 o estado do Espírito Santo teve o maior crescimento nas vendas de carros usados na região Sudeste, com um percentual de crescimento de 12,9%. Isso mostra que o consumidor capixaba mantém o mercado aquecido, buscando comprar ou trocar de carro.



Ao mesmo tempo, é comum o consumidor ainda ter muitas dúvidas, principalmente no mercado de usados e seminovos. E o que mais vejo ao longo desses 18 anos de experiência no segmento é que o consumidor ainda se confunde bastante em como saber o valor de um carro usado ou seminovo, seja na hora de vender, seja na hora de trocar, seja para comprar.

Hoje venho com algumas informações importantes que vão gerar entendimento para colocar preço num carro usado ou seminovo para que, eventualmente, numa negociação tanto de compra quanto de venda, você esteja preparado para fazer um bom negócio no que diz respeito ao valor do veículo em questão.

O mercado usa como base a Tabela Fipe, que faz uma média nacional de acordo com os anúncios. O problema disso é que a tabela não considera aspectos fundamentais na precificação de um veículo, como a quantidade de donos, originalidade estrutural e da pintura, histórico de manutenções, dentre outros fatores.

Por exemplo, dois carros de mesmo ano, modelo, versão e cor dificilmente terão o mesmo valor no mercado de usados. Aspectos relacionados à manutenção e estado de conservação são fundamentais para serem considerados, sem contar outros quesitos como quilometragem. Ou seja, dois carros, por mais parecidos que possam ser, sempre terão aspectos diferentes um do outro fazendo com o que o valor de mercado deles seja diferente.

Outro aspecto importante é o tipo de negociação. No mercado temos algumas formas de comercialização, como a venda de consumidor para consumidor, ou de consumidor para revenda, ou mesmo a revenda para consumidor e troca. Naturalmente, se uma loja comprar seu carro ou pegá-lo numa troca, o valor a ser pago será abaixo do valor de mercado para o consumidor final.

Isso porque além dos custos que uma revenda tem com funcionários, estrutura e impostos, por exemplo, a loja visa e precisa lucrar na futura venda do carro que está sendo adquirido. Outro aspecto é entender que ao comprar um carro numa revenda ou concessionária, naturalmente o valor será um pouco maior do que se você comprar de uma pessoa física. Aspectos como garantia e pós-venda são determinantes nessa questão.

Outro ponto importante ao pesquisar o valor de um carro é entender que sempre, literalmente falando, o ano de modelo é o que irá contar no aspecto de preço e nunca o ano de fabricação.

Concluindo, a principal fonte de pesquisa para você, consumidor, devem ser os sites de carros anunciados. Dessa forma, você poderá comparar o tipo de negociação se é particular ou revenda, o modelo e versão do carro, além de aspectos como quilometragem. Assim, você conseguirá fazer uma média visando ter noção do valor do veículo em questão.

