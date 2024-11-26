Três motivos para você comprar a Fiat Titano

Segmento D, de picapes médias, ainda era inédito para a Fiat Crédito: Fiat/Divulgação

Fui convidado por uma concessionária da Fiat para fazer o teste drive da mais nova aposta da marca italiana, a picape média Titano. Confesso que meu sentimento ao aceitar esse convite foi de bastante preconceito, visto que o desafio de ser competitivo nessa categoria é bastante grande. Porém, a surpresa boa foi meu principal sentimento após esse teste.

Vale ressaltar que, para testar uma picape, se faz necessária uma estratégia um pouco diferente comparada com o teste de um automóvel convencional. Isso porque o tipo de uso recomendado para esse tipo de veículo é no meio rural ou rodoviário, visto que para o dia a dia numa cidade o uso mais adequado é ter um veículo de porte menor.

Pois bem. Escolhi o percurso de Vitória para Domingos Martins e o comportamento da Fiat Titano no asfalto foi excepcionalmente positivo. O conjunto de suspensão é equilibrado e o motor 2.2 turbodiesel já conhecido por equipar a Ducato tem bom desempenho ao ser combinado com um câmbio automático de seis marchas.

Quando falamos de uso rural, pude fazer um pequeno teste na zona rural do município serrano ao rodar em estrada de chão. O comportamento da Titano foi bem positivo considerando toda irregularidade do piso que tinha bastante buracos e até lama.

Vamos aos três motivos para você considerar comprar a nova Fiat Titano:

1 - Condição de compra especial de lançamento

A Fiat está com campanha de preço bastante arrojada para competir nesse segmento tão concorrido. Por isso a possibilidade de você fazer uma boa compra considerando o aspecto financeiro é real.

2 - Experiência de condução

A experiência de condução da Fiat Titano é surpreendentemente positiva, por isso vale considerar essa compra.

3 - Exclusividade segura

Comprar um lançamento é sempre interessante visando a exclusividade, porém, de modo geral, o sentimento positivo dessa exclusividade pode se tornar, na maioria das vezes, algo ruim. Visto que, normalmente, o conjunto mecânico, elétrico e tecnológico de um automóvel produzido em grande escala ainda não foram testados. Na Fiat Titano, por ela ter o mesmo conjunto mecânico já usado na Ducato, você pode se sentir até aqui mais seguro, pois a tendência é de que a nova picape não tenha problemas crônicos comuns em qualquer novo projeto.

Meu veredito é positivo para você que busca uma camionete de porte grande. O único ponto de atenção é em relação à conectividade de celular que requer cabo ainda, com entrada USB para espelhamento de tela via Android ou Apple Carplay, mas isso é facilmente resolvido através de acessórios que adaptam isso.