A evolução do mercado automotivo capixaba depende de todos

Estado atualmente vive bom momento por sua localização geográfica e estratégica para chegada de carros via portos Crédito: Ford/Divulgação

Neste último fim de semana, ocorreu a feira de tecnologia automotiva, autopeças, serviços, equipamentos e veículos do Espírito Santo, Autotech . Confesso que meu sentimento é um misto de satisfação, por ver esse tipo de iniciativa acontecer em nosso Estado, e de frustração, por ver apenas uma revenda de carros na feira.

Estamos falando de um evento do setor automotivo onde vi pouca presença relacionada a revendedores de automóveis. Havia sim a presença de revendedores, mas para o nicho de mercado de veículos de alto padrão, a exemplo da marca alemã Porsche, ou seja, veículos de luxo e superesportivos.

Isso quer dizer que a população que compra carros usados ou veículos zero quilômetro mais dentro da média acabou não tendo acesso a esse tipo de produto na única feira do setor automotivo que ocorre no Espírito Santo.

Não me entendam mal, não queria que a Autotech se transformasse em um feirão com foco 100% em vendas e financiamentos. Até mesmo porque a função do evento foi justamente mostrar toda a cadeia do setor automotivo do Espírito Santo, que estava muito bem representado na forma de oficinas, profissionais e outros serviços.

Mas uma reflexão é válida: carros usados não usam peças de reposição e necessitam de serviços? Veículos zero quilômetro não usam serviços e precisam de revisão periódica até para se manterem na garantia de fábrica?

Acho que as associações poderiam aproveitar o momento, principalmente em relação ao que o Estado atualmente vive, já que estamos localizados geograficamente de maneira estratégica na região Sudeste, com portos que despacham automóveis zero quilômetro para o Brasil inteiro. Ou seja, nosso potencial de crescimento é grande e real.

Além disso, temos grandes grupos de redes de concessionárias por aqui, que representam marcas de grande relevância, que poderiam contribuir para aumentar ainda mais o brilho do evento, que durou três dias.

É importante ficar esclarecido que esse breve relato tem como único intuito chamar atenção de todos que estão envolvidos no setor com o foco de desenvolver e levar cada vez mais informação, gerando bons negócios para todos, principalmente para a população.