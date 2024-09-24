Vale comprar um modelo de carro que acabou de ser lançado no mercado?

Vários modelos são lançados com conjunto mecânico já testado e validado no mercado Crédito: Shutterstock

Imagine você comprar aquele carro tão desejado que acabou de lançar. A exclusividade de ter um lançamento é algo que enche os olhos de muitos consumidores. Mas você sabia que existem alguns aspectos que precisam ser observados em relação a um carro que está chegando agora no mercado?

O intuito desse texto não é alarmar você, consumidor, para que desista de adquirir um lançamento que você já estava aguardando ansiosamente por ele. Mas sim conscientizar da realidade que uma aquisição desse perfil pode gerar.

Carros quando são lançados pelas montadoras muitas vezes trazem conjunto mecânico novo e é nesse quesito que está o ponto de atenção.

Quando um novo conjunto mecânico é lançado, por mais que tenham ocorrido vários testes de uso e de performance, problemas são comuns de acontecer quando o carro chega ao mercado em grande escala.

Dessa forma, esses eventuais problemas são relatados pelos consumidores às concessionárias que passam a informação para a montadora. Com isso, são realizados os ajustes necessários e, até em situação de mais impacto, pode ocorrer recall, que é quando a montadora convoca as concessionárias para ajustar os problemas ocorridos nos carros.

Contudo, existem vários modelos que são lançados com conjunto mecânico já testado e validado no mercado, ou seja, numa situação dessa, a chance de ter problema com o carro é bem menor.

Portanto, a dica para que você não se arrependa ou mesmo tenha dificuldades ao comprar um modelo que está chegando pela primeira vez ao mercado é fazer uma pesquisa boa sobre esse carro.