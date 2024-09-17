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Mercado automotivo

Precisamos refletir sobre a Peugeot

Durante anos o consumidor, de maneira geral, manteve preocupação e desconfiança em relação à marca Peugeot, mas as coisas mudaram

Públicado em 

17 set 2024 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Peugeot 206
O Peugeot 206 chegou com a proposta de ser um carro popular, porém com um design extremamente arrojado comparado aos concorrentes Crédito: Peugeot/Divulgação
Durante anos o consumidor, de maneira geral, manteve preocupação e desconfiança em relação à marca Peugeot. Essa situação foi coerente por bastante tempo, visto que, depois de chegar no Brasil em 1992, a marca francesa passou por muita dificuldade. Dentre elas, a pouca quantidade de concessionárias e o fato de não ter fábrica no Brasil até o ano de 2001.
Vale lembrar que, em 2001 com a inauguração de sua fábrica localizada em Porto Real, no Estado do Rio de Janeiro, a Peugeot mostra claramente a importância do mercado brasileiro para a marca.
Com certeza você se familiariza com o Peugeot 206, que chegou com a proposta de ser um carro popular, porém com um design extremamente arrojado comparado aos concorrentes.
Porém, mesmo com a fábrica no Brasil, alguns modelos bastante procurados como o Peugeot 308 Griffe, equipado com motor THP continuaram sendo importados da Europa por bastante tempo. O que dificultava o retorno em relação a pós-venda por parte das concessionárias, visto que elas dependiam de informações vindas diretamente da França para resolver situações corriqueiras com alguns modelos. Isso contribuiu demais para que a Peugeot tivesse um melhor resultado no mercado brasileiro.
Falando especificamente do Espírito Santo, a Peugeot enfrentou ainda mais problemas no passado por não ser bem representada em nosso Estado. Inclusive, posso falar sobre isso com conhecimento prático, pois cheguei a trabalhar como vendedor em uma concessionária da marca para um grupo que nem existe mais e que deixava faltar itens básicos para revisões e manutenções preventivas. O resultado disso foi que a fama, que já não era boa, ficou ainda pior aqui no nosso Estado.
Contudo os produtos da marca francesa sempre foram de excelente qualidade, tendo como característica a modernidade em relação a tecnologias. E sempre com design arrojado e acabamento interno extremamente moderno e requintado.
Hoje, posso garantir a você, consumidor, que se optar por um veículo da Peugeot será muito bem atendido, pois a marca possui concessionárias em Vila Velha, Vitória, Serra e Linhares.
Mas o ponto de virada de chave da montadora com certeza foi a fusão do grupo FCA, que já possuía marcas como Fiat e Jeep, com o grupo PSA, que tinha as francesas Peugeot e Citroën. O resultado disso é maior número de concessionárias e tecnologia compartilhada entre as empresas, resultando, assim, em melhor desenvolvimento de carros e peças para atender os consumidores no pós-venda.
Se você está pensando em adquirir um veículo vale a pena fazer a visita em uma dessas concessionárias para que possa conhecer os veículos dessa marca ícone em sofisticação, design e tecnologia.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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