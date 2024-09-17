Precisamos refletir sobre a Peugeot

O Peugeot 206 chegou com a proposta de ser um carro popular, porém com um design extremamente arrojado comparado aos concorrentes Crédito: Peugeot/Divulgação

Durante anos o consumidor, de maneira geral, manteve preocupação e desconfiança em relação à marca Peugeot . Essa situação foi coerente por bastante tempo, visto que, depois de chegar no Brasil em 1992, a marca francesa passou por muita dificuldade. Dentre elas, a pouca quantidade de concessionárias e o fato de não ter fábrica no Brasil até o ano de 2001.

Vale lembrar que, em 2001 com a inauguração de sua fábrica localizada em Porto Real, no Estado do Rio de Janeiro, a Peugeot mostra claramente a importância do mercado brasileiro para a marca.

Com certeza você se familiariza com o Peugeot 206, que chegou com a proposta de ser um carro popular, porém com um design extremamente arrojado comparado aos concorrentes.

Porém, mesmo com a fábrica no Brasil, alguns modelos bastante procurados como o Peugeot 308 Griffe, equipado com motor THP continuaram sendo importados da Europa por bastante tempo. O que dificultava o retorno em relação a pós-venda por parte das concessionárias, visto que elas dependiam de informações vindas diretamente da França para resolver situações corriqueiras com alguns modelos. Isso contribuiu demais para que a Peugeot tivesse um melhor resultado no mercado brasileiro.

Falando especificamente do Espírito Santo, a Peugeot enfrentou ainda mais problemas no passado por não ser bem representada em nosso Estado. Inclusive, posso falar sobre isso com conhecimento prático, pois cheguei a trabalhar como vendedor em uma concessionária da marca para um grupo que nem existe mais e que deixava faltar itens básicos para revisões e manutenções preventivas. O resultado disso foi que a fama, que já não era boa, ficou ainda pior aqui no nosso Estado.

Contudo os produtos da marca francesa sempre foram de excelente qualidade, tendo como característica a modernidade em relação a tecnologias. E sempre com design arrojado e acabamento interno extremamente moderno e requintado.

Hoje, posso garantir a você, consumidor, que se optar por um veículo da Peugeot será muito bem atendido, pois a marca possui concessionárias em Vila Velha, Vitória, Serra e Linhares.

Mas o ponto de virada de chave da montadora com certeza foi a fusão do grupo FCA, que já possuía marcas como Fiat e Jeep, com o grupo PSA, que tinha as francesas Peugeot e Citroën. O resultado disso é maior número de concessionárias e tecnologia compartilhada entre as empresas, resultando, assim, em melhor desenvolvimento de carros e peças para atender os consumidores no pós-venda.