Design arrojado do Lexus NX 350h F-Sport chama atenção por onde passa

O motor do Lexus NX 350h F-Sport é híbrido com potência combinada de 246 cavalos e torque combinado de 34,2 kgfm Crédito: Gabriel de Oliveira

Tive a oportunidade de testar o modelo NX 350h F-Sport da Lexus, marca de luxo da Toyota . Na ocasião pude sentir a performance do modelo tanto em trecho rodoviário quanto na cidade.

Logo de cara, o que mais chama atenção é o design arrojado que traz bastante esportividade. Isso fica evidente ao conduzir o crossover japonês , que chama atenção por onde passa.

O acabamento interno é requintado, de total qualidade, bastante moderno e luxuoso. Conta com bancos dianteiros elétricos com memória, além de aquecimento e refrigeração dos bancos. Esta segunda opção faz todo sentido para o clima quente aqui do nosso Estado.

Bancos da frente são ventilados e têm aquecimento Crédito: Lexus/Divulgação

A experiência de condução é muito boa, principalmente em curvas acentuadas onde o comportamento do carro é espetacular gerando segurança na condução pois sentimos ter o controle do veículo o tempo inteiro. Outro aspecto bem positivo é o head up display que oferece as principais informações de condução no para-brisa do carro, gerando mais segurança na direção.

O que mais me surpreendeu é o consumo. Mesmo no modo de condução Sport + me entregou um excelente resultado de 12,2 quilômetros por litro no percurso de ida, já no percurso de volta, vim no modo de condução ECO e o NX 350 me entregou 12,9 km/litro.

Modelo tem modo de condução esportiva e econômica Crédito: Lexus/Divulgação

O conjunto mecânico é bastante interessante e tem bom comportamento na estrada. O motor é híbrido com potência combinada de 246 cavalos e torque combinado de 34,2 kgfm, já o câmbio é um CVT que simula seis marchas e tem tração integral sob demanda.

Um dos aspectos mais relevantes em relação à marca é que mesmo oferecendo veículos premium, o custo das manutenções preventivas é o mesmo dos carros da Toyota , ou seja, bem mais barato do que os outros veículos do mesmo nível existentes no mercado.

Enfim, é um modelo que entrega conforto, boa estabilidade nas curvas, economia e custo de manutenção satisfatório para um carro premium.