Vale a pena comprar um carro premium seminovo ou usado?

Qualquer carro usado ou seminovo requer cuidado na aquisição e, quando se trata de um veículo premium, esse cuidado precisa ser redobrado Crédito: Shutterstock

Já imaginou comprar uma Mercedes-Benz ou uma BMW ? Pois esse é o sonho de várias pessoas apaixonadas por carro. Afinal, ao andar em um modelo de marca premium fica evidente o motivo desse tipo de carro ser objeto de desejo de tantos entusiastas, seja pelo nível de acabamento e sofisticação internos, seja pela performance e tecnologia de condução, ou seja simplesmente pela presença que esses veículos marcam.

No mercado de carros usados existem várias oportunidades de compra desse tipo de veículo. Inclusive, é muito comum termos revendedores especializados nesse segmento.

Mas será que vale a pena comprar um carro usado ou seminovo dessa categoria? Será que é fácil manter esse tipo de carro?

Respondendo a essa pergunta: depende. Qualquer carro usado ou seminovo requer cuidado na aquisição e, quando se trata de um veículo premium, esse cuidado precisa ser redobrado, pois qualquer necessidade de reparo num carro desse, o custo para esse reparo será maior do que num veículo convencional.

Mas a ideia aqui não é desanimar quem almeja um carro desse padrão, mas sim trazer informações para que uma possível compra seja assertiva e o uso do veículo seja prazeroso.

Portanto, veja algumas informações importantes e que com certeza vão ajudar quem busca adquirir um carro premium usado ou seminovo.

1. Pesquise: primeiramente, pesquise sobre o modelo escolhido, veja se ele tem problemas crônicos e verifique o custo das manutenções preventivas assim como o valor do seguro.

2. Manutenções: ao encontrar um exemplar do modelo escolhido, não abra mão de receber todo histórico de manutenções preventivas. Dessa forma, a chance de uma surpresa mecânica desagradável diminui.

3. Documentação: faça a checagem documental completa, tanto no Detran quanto de empresas terceirizadas, visando saber se há algum bloqueio no carro e até mesmo passagem por leilão e/ou furto e roubo.

4. Vistoria: faça uma vistoria mecânica, elétrica e estrutural completa.