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Sonho de consumo

Vale a pena comprar um carro premium seminovo ou usado?

No mercado de usados existem várias oportunidades de compra, inclusive, é comum revendedores especializados nesse segmento

Públicado em 

20 ago 2024 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

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Qualquer carro usado ou seminovo requer cuidado na aquisição e, quando se trata de um veículo premium, esse cuidado precisa ser redobrado Crédito: Shutterstock
Já imaginou comprar uma Mercedes-Benz ou uma BMW? Pois esse é o sonho de várias pessoas apaixonadas por carro. Afinal, ao andar em um modelo de marca premium fica evidente o motivo desse tipo de carro ser objeto de desejo de tantos entusiastas, seja pelo nível de acabamento e sofisticação internos, seja pela performance e tecnologia de condução, ou seja simplesmente pela presença que esses veículos marcam.
No mercado de carros usados existem várias oportunidades de compra desse tipo de veículo. Inclusive, é muito comum termos revendedores especializados nesse segmento.
Mas será que vale a pena comprar um carro usado ou seminovo dessa categoria? Será que é fácil manter esse tipo de carro?
Respondendo a essa pergunta: depende. Qualquer carro usado ou seminovo requer cuidado na aquisição e, quando se trata de um veículo premium, esse cuidado precisa ser redobrado, pois qualquer necessidade de reparo num carro desse, o custo para esse reparo será maior do que num veículo convencional.
Mas a ideia aqui não é desanimar quem almeja um carro desse padrão, mas sim trazer informações para que uma possível compra seja assertiva e o uso do veículo seja prazeroso.
Portanto, veja algumas informações importantes e que com certeza vão ajudar quem busca adquirir um carro premium usado ou seminovo.
1. Pesquise: primeiramente, pesquise sobre o modelo escolhido, veja se ele tem problemas crônicos e verifique o custo das manutenções preventivas assim como o valor do seguro.
2. Manutenções: ao encontrar um exemplar do modelo escolhido, não abra mão de receber todo histórico de manutenções preventivas. Dessa forma, a chance de uma surpresa mecânica desagradável diminui.
3. Documentação: faça a checagem documental completa, tanto no Detran quanto de empresas terceirizadas, visando saber se há algum bloqueio no carro e até mesmo passagem por leilão e/ou furto e roubo.
4. Vistoria: faça uma vistoria mecânica, elétrica e estrutural completa.
Seguindo essas dicas as chances de adquirir um carro de qualidade e ter uma experiência satisfatória aumentam bastante.

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Passo a passo para quem vai comprar carro usado ou seminovo

Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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