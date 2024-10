Aquecendo os motores

Evento automotivo em Vitória vai ter até torneio de reparação de carros

Feira começa nesta sexta e vai contar com palestras de nomes conhecidos do setor, como o da apresentadora Milene Rios, além de exposições de supermáquinas e automóveis antigos

Autotech reunirá profissionais do setor e apaixonados por automóveis na Praça do Papa . (Divulgação)

O setor de reparação no Espírito Santo, atualmente, abrange 2,3 mil empresas, 8 mil microempreendedores individuais (MEI) e mais de 16 mil funcionários, gerando cerca de R$ 1 bilhão de faturamento anualmente. Os dados são do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindirepa), que realiza, a partir desta sexta-feira (18), mais uma edição da Autotech - Feira de Tecnologia Automotiva.

O evento vai até domingo (20), na Praça do Papa, em Vitória, e terá uma programação de palestras técnicas e demonstrações práticas, com presença de especialistas no assunto e até da global Milene Rios, repórter e produtora do programa Autoesporte. O torneio de reparação automotiva, que já é tradição na Autotech, também será realizado.

Milene Rios, produtora e repórter do programa Autoesporte, estará na Autotech 2024. (Divulgação)

Para complementar a programação, concessionárias, oficinas, distribuidores e autocenters estarão expondo seus veículos, com a presença, inclusive, de supermáquinas e automóveis antigos. No total, a feira contará com mais de 100 expositores e uma expectativa de receber 20 mil visitantes. É esperado o volume de fechamento de R$ 3 milhões em negócios.

O Espírito Santo, inclusive, é um dos Estados de maior crescimento no interesse e compra de automóveis, como conta o presidente do Sindirepa, Diego Receputi. “É um evento que mostra a evolução do setor e de como o mercado está cada vez mais tecnológico, ainda mais com a chegada dos carros elétricos. Para reparar um modelo de carro, hoje, é preciso um profissional especializado”, comenta

Supermáquinas estarão expostas para apreciação do público. (Divulgação)

A feira também contará com espaço gastronômico, área náutica e shows musicais com artistas capixabas. A entrada é gratuita e os ingressos não precisam ser reservados.

“A Autotech é um evento que vem crescendo a cada ano. O brasileiro é apaixonado por carros e o que os visitantes vão ver por lá é o tamanho da indústria e como ela mudou ao longo dos anos”, diz.

SERVIÇO

Autotech - Feira de Tecnologia Automotiva

Quando: dias 18, 19 e 20 de outubro

dias 18, 19 e 20 de outubro Horários: 18/10 - 17h às 22h, 19/10 - 10h às 22h e 20/10 - 10h às 18h

18/10 - 17h às 22h, 19/10 - 10h às 22h e 20/10 - 10h às 18h Onde: Praça do Papa - Vitória/ES

Praça do Papa - Vitória/ES Valores: Entrada gratuita

*Yasmin Spiegel é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi produzido com a supervisão da editora adjunta de Motor Karine Nobre.

