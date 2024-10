Volta em grande estilo

Anfavea espera público superior a 1 milhão na volta do Salão do Automóvel

Com data prevista para novembro de 2025, última edição do salão aconteceu em 2018; foco passará a ser nos produtos, na experiência com teste-drives, ou em pontos como segurança e conectividade

O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), Márcio Leite, disse que espera um público superior a 1 milhão de pessoas no Salão do Automóvel. A volta será em "grande estilo", afirmou ele, em conversa com jornalistas após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A última edição aconteceu em 2018 e, para 2025, a data estipulada foi de 22 de novembro a 1º de dezembro, em São Paulo, para coincidir com o período do Grande Prêmio da Fórmula 1 na cidade. O presidente da entidade diz que o foco passará a ser "total" nos produtos, na experiência com teste-drives, ou em pontos como segurança e conectividade entre carro e motorista.

"O presidente Lula sempre nos desafiava e dizia como vocês querem exportar se vocês não apresentam o que vocês sabem fazer de melhor. E isso sempre foi um debate muito grande, dentro das nossas discussões com os produtores, e realmente entendemos que nós vamos voltar, voltar com o brilhantismo", conta Leite.

Ele aponta que os semicondutores estavam impactando a produção e esse foi um dos motivos para o hiato no Salão de Automóveis nos últimos anos, além da pandemia. De acordo com a Anfavea, o modelo da exposição deve seguir os padrões da CES Las Vegas e dos reconfigurados Salões de Pequim, Munique e Detroit.

A expectativa é de que Leite faça na próxima semana uma visita oficial ao Salão de Paris, "na busca contínua pelas melhores práticas de exposição, dentro dos conceitos de mobilidade do futuro", informa a associação.

Investimentos

O setor automotivo já anunciou em 2024 investimentos que somam R$ 130 bilhões ao longo dos próximos anos e que esse número pode ser ainda maior, segundo Leite. Ele também celebrou a recuperação do setor automobilístico em 2024. "Nos últimos meses nós aumentamos em 60 mil novos empregos [...]. Os nossos investimentos já ultrapassam R$ 130 bilhões, com potencial para aumentarmos ainda muito mais", afirma.

Conforme a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), as vendas de veículos no Brasil foram de 236,4 mil no mês de setembro, crescimento de 19,6% na comparação com o mesmo período de 2023. Na mesma base de comparação, a produção desses bens, por sua vez, registrou aumento de 10,1%, com 230 mil veículos fabricados, aponta a Anfavea.

Com informações da Agência Folha e Agência Estado.

