Novo Peugeot 2008 vale realmente a pena?

Quem é apaixonado por carros já está de olho nas movimentações da Stellantis no mercado automotivo brasileiro. A novidade, agora, é que a marca francesa Peugeot faz parte do grupo e o primeiro passo para firmar essa parceria foi o lançamento de um SUV compacto. E a convite da concessionária de Vila Velha, tive a oportunidade de testar a versão GT, topo de linha, do Peugeot 2008.



O modelo, como já é característico da Peugeot, esbanja design e requinte no acabamento interno, características que já eram destaque para a marca francesa. Mas a maior surpresa está, na verdade, na performance e na experiência de condução do 2008.

Mesmo não sendo fã do aclamado câmbio CVT, ao contrário do que era esperado, o comportamento desse modelo relacionado a performance foi excelente, considerando, é claro, a proposta do veículo, que é ser um SUV compacto.

Junto ao motor T200, que já faz parte de outros automóveis do grupo Stellantis, como o Fiat Pulse e o Fiat Fastback, o desempenho do 2008 foi bastante satisfatório. Mesmo que a proposta do câmbio CVT seja focada no conforto de condução, o que, normalmente, faz com que o veículo abra mão da performance.

O modelo esbanja design e requinte no acabamento interno, características que já eram destaque para a marca francesa. Crédito: Stellantis/Divulgação

Para testar o automóvel, escolhi fazer o trajeto de Vitória até o balneário de Iriri, em Anchieta, e o comportamento do Peugeot 2008 na pista foi muito bom.

Vale ressaltar que a presença do Peugeot i-Cockpit, ou seja, o centro de comandos do carro, o volante compacto, o painel de instrumentos elevado e, na versão GT, o mostrador digital em 3D, reforça a sensação de controle e conectividade na condução.

O único aspecto que poderia ser melhor é em relação ao acabamento interno que, na grande maioria, é feito de plástico. Apesar da ótima qualidade, ainda assim é muito plástico, o que foge da característica de excelência, já conhecida, no acabamento interno dos carros da Peugeot.

Contudo, vale frisar que essa situação é uma característica de mercado já que modelos de outras montadoras posicionados no mercado, na mesma faixa de preço, também não tem focado em tanta qualidade de acabamento interno.

Veredito

Em resumo, o Peugeot 2008 GT proporciona uma condução dinâmica e prazerosa, com um pacote tecnológico avançado e um design que se destaca. Seja para o dia a dia, seja para viagens mais longas, ele combina estilo, performance e conforto de forma equilibrada.

Se você está pensando em adquirir um SUV compacto zero quilômetro abaixo dos R$ 180 mil reais eu acredito que vale a pena considerar o novo Peugeot 2008.

