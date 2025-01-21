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Jeep Commander Blackhawk é um SUV de verdade para uso familiar

O modelo é equipado com motor Hurricane 2.0 com 272 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque combinado com o câmbio automático com conversor de torque de 9 marchas

Públicado em 

20 jan 2025 às 22:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Jeep Commander Blackhawk
O Commander Blackhawk entrega tecnologla em todos os sentidos, inclusive em relação à segurança, como a frenagem de emergência em caso de obstáculo Crédito: Jeep/Divulgação
No final de semana do dia 10 de janeiro fiz o teste de uso do Jeep Commander Blackhawk. Testar produtos Jeep para mim gera uma sensação especial, pois minha história com a marca de origem americana começa ainda criança, pois meu pai participava de competições off-road com um “jeepão” Willys que era o xodó da família.
Enfim, falando especificamente dessa experiência em relação ao Commander Blackhawk, posso garantir que se você precisa de um SUV de verdade para uso familiar com toda certeza vale considerar essa opção.
Abaixo seguem três motivos que comprovam minha recomendação de compra:
1. Experiência de condução: falando de performance, o conjunto mecânico composto pelo motor Hurricane 2.0 com 272 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque combinado com o câmbio automático com conversor de torque de 9 marchas, geram um ótimo desempenho, indo de 0 km/h a 100 km/h em apenas 7 segundos.

Jeep Commander Blackhawk - Externo

Sem contar que o conjunto de suspensão, tanto dianteiro quanto traseiro, é independente, trazendo assim firmeza em curvas mais acentuadas, o que normalmente representa um grande ponto de atenção nos SUVs de grande porte.
2. Pacote tecnológico: o Commander Blackhawk entrega tecnologia em todos os sentidos, inclusive quando falamos de segurança. Exemplos clarso disso são a frenagem de emergência em caso de obstáculo, tanto à frente quanto numa situação de ré, e a condução autónoma de emergência por sono, fadiga ou saúde, onde o veículo identifica isso e, de maneira automática e autônoma, mantém a condução segura em curvas numa necessidade emergencial.
3. Consumo: testei o Commander Blackhawk na Rodosol, saindo de Vitória indo a Guarapari e também testei na cidade. Na ida, a média de consumo foi de 10,5 km/litro, pois minha condução foi focada exclusivamente na performance do SUV. Já na volta, a média de consumo foi de impressionantes 13,1 km/litro ou seja 2,1 km/litro a mais do que o divulgado pela montadora.
Já na cidade consegui média de consumo de 7,9 km/litro, pois, se tratando de um SUV de grande porte, esse consumo é muito bom.
O valor gira em torno de 330 mil R$ e, com certeza, se você pensa em adquirir um SUV de grande porte, vale conhecer o Jeep Commander.

Jeep Commander Blackhawk - Interno

E aí, curtiu? Me conta no meu email ou no direct do meu perfil de Instagram se você consideraria a compra de um Jeep Commander para você.
*O modelo foi emprestado pela Vitória Motors Jeep & Ram de Vila Velha.

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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