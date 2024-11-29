Mercedes Benz CLA 35 AMG 4matic entrega toda a esportividade proposta pela montadora

Mercedes Benz CLA 35 AMG 4matic vai de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos Crédito: BMW/Divulgação

Fui convidado pela concessionária da Mercedes-Benz a fazer o teste drive do Mercedes Benz CLA 35 AMG 4matic. Vale frisar que o depoimento aqui é 100% imparcial e a justificativa é necessária, pois se você me acompanha em meu Instagram, sabe que sou fã da marca alemã. Contudo, friso mais uma vez que meu compromisso aqui é trazer informação de valor e imparcial para você que é apaixonado por carros tanto quanto eu.

Sobre a linha esportiva da Mercedes Benz, existe no mercado uma crítica em relação à política de preços, quando comparados ao que o produto em si oferece. Isso acontece porque o consumidor, de modo geral, pensa apenas em potência quando se fala de carros esportivos. É exatamente aí que falta a compreensão do que é a proposta da Mercedes Benz no mercado mundial.

Por mais esportiva que seja toda linha AMG da Mercedes Benz, a proposta da marca não é apenas performance por si só, mas excelência em todos os detalhes da experiência de condução. Dito isso, fica nítido que a condução da CLA 35 AMG 4matic entrega sim toda esportividade proposta pela montadora.

O carro tem 306 cavalos de potência gerados por um motor 2.0 híbrido leve com torque máximo de 40,8 kgfm. Sob o caô estão quatro cilindros em linha que respondem muito bem por toda tecnologia mecânica, inclusive por conta do turbo e da injeção direta. A tração é integral 4matic sob demanda, trazendo controle absoluto em relação ao carro. O câmbio é automatizado de oito marchas de dupla embreagem banhada a óleo e oferece toda a precisão esperada de um esportivo nas trocas de marcha.

O zero a 100km é em 4,9 segundos e a velocidade máxima é de 250 km/h limitados eletronicamente.

Dentre os aspectos que mais chamam atenção estão o acabamento interno característico de toda Mercedes Benz. Além de bastante tecnologia embarcada, tanto para a condução quanto de experiência, como as várias opções de cores internas do carro e a Inteligência artificial, que é super interativa, essa tecnologia proporciona conforto para várias situações, como uma simples mudança de temperatura do ar-condicionado através do comando de voz.

Se você pensa em comprar um carro esportivo para curtir, ciente de sua proposta de tamanho e de uso, tenha certeza absoluta de que o valor pedido, a partir de R$ 484.000, é sim uma boa escolha, desde que você entenda e valorize a proposta da Mercedes Benz como um todo e não apenas olhando potência como aspecto central de sua decisão.

