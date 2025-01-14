O que esperar do mercado automotivo em 2025

A alta do dólar e dos juros são alguns desafios que as montadoras enfrentarão em 2025; valorização dos usados e consórcios aumentando são alguns caminhos Crédito: Shutterstock

Tudo bem pessoal? Sentiram minha falta?

Posso garantir a vocês que senti falta de estar aqui trazendo informação de qualidade sobre o mercado automotivo. Inclusive, esse tempinho de descanso serviu para pesquisar e aprender ainda mais sobre o mundo automotivo, visando oferecer o melhor conteúdo para você, leitor de Motor A Gazeta, que é apaixonado por carros.

O ano de 2025 promete ser bastante impactante no mercado automotivo de modo geral e traz alguns desafios para as montadoras, como a alta do dólar e a alta dos juros.

Ao mesmo tempo, para nós consumidores, minha perspectiva é muito boa. Se, por um lado, temos as duas situações que citei anteriormente, por outro, as montadoras não vão deixar o mercado esfriar. Pelo contrário, devem trazer estratégias bem interessantes como a valorização dos usados envolvidos como parte do pagamento para compra do novo carro, seja zero quilômetro, seja seminovo.

Falando em relação à parte financeira, uma excelente oportunidade que já existe no mercado e está cada vez mais em alta são os consórcios, visto que além de não pagar juros altos, o consumidor consegue planejar ainda mais a compra do novo carro.

Outro fator relevante que vejo para 2025 é a descontinuidade de modelos extremamente relevantes no mercado , seja simplesmente por estarem com volume de vendas cada vez menores, seja por não se adequarem às novas regras de emissão de poluentes. Sendo assim, ao longo do ano já temos a confirmação de que, por exemplo, o Toyota Yaris, o Renault Stepway e o Fiat 500 sairão de linha.

Não podemos deixar de fora dessa perspectiva automotiva para 2025 os carros eletrificados. Vejo que 2025 será ainda de maior volume desse nicho e o mais importante para você consumidor: teremos cada vez mais informações se vale ou não a pena comprar um carro com essa alternativa de "combustível", visto que, pelo alto volume de vendas de 2024, teremos bastante veículos usados e seminovos no mercado.

Sendo assim, saberemos os dados de desvalorização desse tipo de automóvel, além de já termos conhecimento de como está o comportamento das concessionárias e montadoras em relação ao pós-vendas. Quem ganha com isso é você, pois terá ainda mais informações para ponderar se a compra desse tipo de produto é para você ou não.

No mais, estarei aqui trazendo informação de qualidade visando te ajudar a fazer a melhor escolha para você no mundo automotivo.

Inclusive, sua demanda é a mais importante. Então, se tiver sugestão de algum assunto que queira que eu aborde aqui pode me mandar pelo email [email protected] ou pelo meu instagram @gabrielopersonalcar