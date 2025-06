Nissan Versa Advance é espaçoso, econômico e tem bom custo-benefício na sua faixa de preço

Quando se pensa em espaço interno e de porta-malas, percebo que o consumidor primeiramente pensa nos SUVs como opção com essas características. Contudo, analisando o mercado e as opções até R$ 130 mil (a versão Advance parte de R$ 126.290), considero que nesse quesito espaço, a categoria dos sedãs pode oferecer melhores opções nesse aspecto.



É aí que a opção do Nissan Versa se enquadra e se sai muito bem, diga-se de passagem. O que mais chama atenção no modelo é o bom espaço resultante do entre-eixos de 2,62 metros. Isso contribui para um porta-malas generoso de 482 litros.