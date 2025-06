Dicas para acertar na compra de um carro usado

Antes de comprar um carro usado é preciso tomar alguns cuidados. Crédito: Divulgação

Na última semana, eu trouxe para você, leitor de A Gazeta, informações importantes para te ajudar a saber o preço certo de um veículo. Hoje, venho com mais dicas para te ajudar a fazer um bom negócio ao comprar um carro usado ou seminovo. Cuidados como entender as necessidades da família, ter um orçamento bem definido e fazer uma vistoria para identificar possíveis danos são essenciais para evitar dor de cabeça na negociação.

O primeiro passo é: defina o valor a ser investido, sempre considerando custos extras além do preço do carro, como despesas de transferência, algum reparo ou revisão e seguro. Reserve algo em torno de 15% do valor do carro para bancar esses custos extras.

Antes de decidir por um modelo, entenda a necessidade de uso. Ou seja, não adianta escolher um carro por achá-lo bonito sem entender se esse modelo se enquadra na forma como irá utilizá-lo de uso e condição financeira para mantê-lo. Avaliar aspectos como posição de garagem, espaço interno, consumo e custos, como manutenção, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e seguro, é fundamental para que você se planeje para adquirir esse carro, mantendo-o da melhor forma possível de acordo com seu estilo de vida e com seu orçamento.

Depois que definiu o modelo e que o encontrou o veículo desejado, contrate uma empresa de vistoria veicular. Existem no mercado empresas especializadas em vistorias para identificar se o carro foi batido, se teve passagem por leilão, se tem multas ou algum tipo de restrição judicial. Isso é importante para que você saiba da procedência do automóvel em questão, podendo evitar que compre um carro com algum tipo de restrição de documentação, além do fato de evitar a compra de um veículo batido.

Faça o teste de rodagem e teste o modelo na sua vaga de garagem. É comum a pessoa se encantar com o carro, mas perder o encanto quando o conduz, seja por ele não atender à expectativa de conforto ou de performance, seja por questão de praticidade em relação ao uso no dia a dia, como o tamanho da vaga de garagem, por exemplo. Fazer um teste-drive de pelo menos uns 15 minutos além do teste de garagem é a média de tempo recomendada para que você tenha a real noção da realidade de uso de um carro.

Leve o carro a um mecânico de confiança para que ele verifique a parte mecânica, de suspensões, pneus e elétrica. Dessa forma será possível descobrir algum eventual problema que o carro tenha além de já se planejar com os custos de manutenção futuros.

Prepare-se também para a negociação, pesquisando o valor de mercado na tabela Fipe e nos sites de anúncios de veículos. Dessa forma , você cria consciência do valor de mercado do modelo pelo qual se interessa e se o valor negociado está justo para as partes envolvidas na negociação.

Depois do negócio fechado, faça o reconhecimento de firma do documento de transferência do carro como comprador e como vendedor. Só efetue o pagamento do carro em posse desse documento com firma reconhecida pela vendedor. Após isso, contrate um despachante para agilizar o processo de transferência do carro para seu nome. Seguindo esse passo a passo você praticamente garante sua satisfação ao fazer essa compra.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais