Como as marcas chinesas estão mudando o mercado automotivo no Brasil

O mercado automotivo brasileiro vive um momento de transformação profunda. Enquanto marcas tradicionais lutam para manter a relevância em um cenário competitivo e tecnológico, as montadoras chinesas avançam com força, trazendo produtos cada vez mais alinhados com as demandas do consumidor moderno – que exige, em muitos casos, conectividade, eletrificação e custo-benefício.



Marcas como BYD, GWM (Great Wall Motors) e a Omoda & Jaecoo já não são novidade apenas em salões de automóveis ou vídeos de especialistas no YouTube. Elas estão nos shoppings, nas ruas e, principalmente, no radar de quem busca um carro novo em 2025. A presença crescente desses fabricantes chineses é mais do que uma tendência, é uma realidade do mercado.