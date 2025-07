Confira três modelos de carros que baixaram de preço após lançamento do VW Tera

Lançado em maio de 2025, o Tera chegou com preços que partiam de R$ 99.990 e, após a vendas das primeiras 999 unidades, subiu para R$ 103.990. Crédito: Volkswagen/Divulgação

O setor automotivo é um segmento extremamente dinâmico e concorrido. Por isso, é comum as marcas montarem estratégias de venda, de olho nos concorrentes.



Recentemente, inclusive, a Volkswagen lançou o novo Tera, que está sendo um sucesso de vendas. Consequentemente, outras marcas de bastante volume no mercado se movimentaram, visando a não perder espaço na cabeça do consumidor.



Abaixo segue uma lista de três modelos que exemplificam essa situação.

Hyundai Creta

O Hyundai Creta tem preço promocional de R$ 129.990 à vista. Crédito: Hyundai/Divulgação

O atual modelo do Creta foi lançado recentemente e a marca sul coreana se movimentou rapidamente para não ter impacto no seu volume de vendas.

No caso do Creta, a versão de entrada, a Comfort, é a que concorre em relação a preço com o Tera na configuração topo de linha High, comercializada por R$ 139.990. Sendo assim, a Hyundai baixou de R$ 149.620 para R$ 129.990 o preço do Creta (preço promocional, para compras feitas à vista).

Renault Kardian

O Kardian teve seu preço reduzido em R$ 8 mil, de R$ 112.990 para R$ 104.990. Crédito: Renault/Divulgação

O Kardian, na versão Evolution manual, tinha como valor sugerido pela Renault R$ 112.990 e agora está sendo anunciado pela montadora por R$ 104.990.

Volkswagen Polo

O Polo Track, da mesma montadora do Tera, também teve seu preço reduzido. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Este é um exemplo que mostra como a Volkswagen se preocupou com a “canibalização” do Tera em relação ao Polo, visto que são dois modelos de entrada na marca. Sendo assim, uma estratégia de preço errada pode impactar diretamente no resultado de vendas do modelo, que hoje é o mais vendido da montadora alemã.

A Volkswagen, visando a não ter esse problema, rapidamente mudou o valor do Polo Track de R$ 95.790 para R$ 85.790.

*Lembrando que todos esses valores são os divulgados pelas montadoras em seus respectivos sites, podendo assim sofrer alteração nas concessionárias.

