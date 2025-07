O impressionante crescimento da Porsche no Brasil

Nos últimos anos, a Porsche tem vivido um momento extraordinário no mercado brasileiro. A marca, sinônimo de esportividade, luxo, sofisticação e desempenho, não só manteve sua imagem de prestígio como também conquista um público cada vez maior.



O crescimento não é percebido apenas nas ruas, mas também em números. Em 2023, a Porsche bateu recorde de vendas no Brasil, com 4.208 unidades emplacadas, um salto de 14% em relação a 2022.



Para se ter uma ideia, em 2014 a marca vendia cerca de 1.000 carros por ano no país. Ou seja, em menos de uma década, quadruplicou sua presença por aqui. Um feito e tanto, principalmente considerando o cenário econômico brasileiro e o nicho que a marca ocupa.