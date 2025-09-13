Gabriel de Oliveira
A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro, quer trocar de veículo ou tirar dúvida sobre a manutenção desse bem, além de leitores apaixonados pelo tema. O perfil nas redes sociais é @gabrielopersonalcar

Financiamento, consórcio ou assinatura: qual a melhor forma de ter um carro?

Cada opção tem suas vantagens e desvantagens, e o que vai definir a escolha é a necessidade e o momento de vida de cada pessoa

Vitória
Publicado em 13/09/2025 às 01h58
Atualizado em 13/09/2025 às 04h58
Empresas oferecem desde carros populares até opções de luxo.
O mercado oferece diferentes caminhos para comprar um carro e os mais comuns são financiamento, consórcio ou assinatura. Crédito: Freepik

Hoje em dia, ter um carro não significa necessariamente comprá-lo à vista. O mercado oferece diferentes caminhos e os mais comuns são financiamento, consórcio ou assinatura. Cada opção tem suas vantagens e desvantagens, e o que vai definir a escolha é a necessidade e o momento de vida de cada pessoa.

No financiamento, a lógica é simples: você dá uma entrada e paga o restante em parcelas mensais. A vantagem é que você já sai de carro novo praticamente no mesmo dia. Mas o detalhe é que existem juros e, dependendo do prazo escolhido, o valor final pode ficar bem mais caro.

Exemplo: um carro de R$ 120 mil, se for financiado em 60 vezes com uma taxa média de mercado, pode acabar custando R$ 160 mil ou até mais no fim das contas. Essa modalidade é a mais usada por quem tem necessidade imediata de adquirir um carro, seja para trabalhar, seja para uso pessoal.

O consórcio funciona de outra maneira. Você entra em um grupo de pessoas com o mesmo objetivo e paga parcelas mensais sem juros, apenas com uma taxa de administração. O ponto é que você só recebe a carta de crédito para comprar o carro quando for contemplado, por sorteio ou por lance, que é como se fosse uma entrada para que ocorra a contemplação da carta de consórcio.

Exemplo: alguém entra num consórcio de R$ 100 mil pagando R$ 1.500 por mês. Pode ser sorteado logo no começo e já pegar o carro, mas também pode levar anos até ser contemplado. Ou a pessoa dá um lance de R$ 30 mil e consegue ser contemplada podendo, assim, pegar o carro de forma imediata.

Lembrando que, mesmo dando o lance, não há garantia de contemplação. visto que se alguém do grupo der um lance de maior valor, essa pessoa é que será contemplada. É uma boa opção para quem tem paciência, quer planejar a compra e fugir dos juros altos do financiamento.

A assinatura de carro é a modalidade mais nova e que vem crescendo bastante. Funciona como uma espécie de aluguel de longo prazo: você paga uma mensalidade e já está incluso seguro, IPVA, manutenção e até troca de pneus em alguns planos. Você só abastece e dirige.

Exemplo: um SUV que custaria em torno de R$ 180 mil para comprar pode ser assinado por algo perto de R$ 4 mil a R$ 6 mil por mês, dependendo do pacote e da quilometragem.

No fim do contrato, que geralmente varia de 12 a 36 meses, você devolve o carro ou troca por outro zero. O ponto negativo é que o carro nunca vai ser seu, mas é uma mobilidade viável e prática para quem não valoriza o fato de ser dono do carro. No fim, não existe resposta pronta sobre qual caminho é o melhor.

O financiamento é indicado para quem precisa do carro agora e não consegue esperar. O consórcio é para quem tem disciplina e pode planejar a compra com calma. E a assinatura é para quem busca mais praticidade no sentido de não se preocupar com manutenções e custos de impostos vinculados ao carro, além do fato de não fazer questão de ter o bem como propriedade.

O importante é colocar tudo no papel, comparar os valores e entender qual dessas opções se encaixa melhor no seu estilo de vida e no seu bolso

