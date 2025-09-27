8 carros que devem ser evitados se você pretende comprar um usado

Comprar um veículo usado pode ser um bom negócio, mas escolher o carro errado significa herdar problemas crônicos e gastar muito mais do que o planejado. Com a minha experiência de mercado, sempre aviso meus clientes sobre os problemas inerentes do modelo que desejam comprar, ainda mais se for um sonho adquirir aquele veículo.



Por isso, trouxe aqui alguns exemplos existentes no mercado que merecem atenção redobrada caso você escolha algum deles. O que quero deixar claro aqui é que, se vocêQue , por acaso escolher algum desses modelos, é fundamental saber do histórico de manutenções preventivas e já estar ciente para se preparar financeiramente caso o carro em questão apresente algum desses problemas citados.