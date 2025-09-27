8 carros que devem ser evitados se você pretende comprar um usado

Comprar um veículo usado pode ser um bom negócio, mas escolher o carro errado significa herdar problemas crônicos e gastar muito mais do que o planejado. Com a minha experiência de mercado, sempre aviso meus clientes sobre os problemas inerentes do modelo que desejam comprar, ainda mais se for um sonho adquirir aquele veículo.
Por isso, trouxe aqui alguns exemplos existentes no mercado que merecem atenção redobrada caso você escolha algum deles. O que quero deixar claro aqui é que, se vocêQue , por acaso escolher algum desses modelos, é fundamental saber do histórico de manutenções preventivas e já estar ciente para se preparar financeiramente caso o carro em questão apresente algum desses problemas citados.
Vamos à lista:
1 - Jeep
- Renegade (2016 a 2021) equipado com motor 1.8 aspirado e Compass (2017 a 2021) equipado com motor 2.0 aspirado: primeiras gerações no Brasil sofreram com falhas no trocador de calor, que pode misturar óleo do câmbio e líquido de arrefecimento, comprometendo motor e câmbio.
2 - Fiat
- Toro, Argo e Cronos equipados com motor 1.8 E.torq e câmbio automático: apresentaram o mesmo problema no trocador de calor existente no Renegade e no Compass.
- Palio, Siena, Punto, Idea e Uno (2009 a 2016) com câmbio Dualogic: funcionamento áspero, trancos nas trocas e desgaste rápido da embreagem.
3 - Volkswagen
- Gol, Voyage e Fox (2009 a 2017) com I-Motion: mesmo cenário do Dualogic da Fiat, apresentando trancos, pouca durabilidade e custo elevado de reparo.
- Golf (2013 a 2017, nacional e importado) e Jetta (2011 a 2014) com DSG de dupla embreagem a seco: falhas precoces no conjunto, exigindo reparos caros.
4 - Renault
- Logan e Sandero (2014 a 2017) com Easy’R: câmbio robotizado de embreagem simples que não se adaptou ao uso urbano, gerando reclamações de lentidão e quebras.
5 - Chevrolet
- Meriva (2002 a 2012) e Agile (2010 a 2014) com Easytronic: trocas bruscas, patinação e alto custo de manutenção em relação ao valor do carro.
6 - Ford
- New Fiesta hatch e sedã, Focus hatch e sedã e EcoSport todos equipados com câmbio Powershift: câmbio de dupla embreagem a seco que sofreu com superaquecimento e desgaste rápido das embreagens.
7 - Peugeot e Citroën
- Peugeot 206, 207, 307, 408 (2003 a 2014) e Citroën Xsara Picasso, C4, C5 (2003 a 2013) com câmbio automático AL4: histórico de falhas crônicas, superaquecimento e reparos que dificilmente são resolvidos definitivamente.
8 - Carros Premium
- Land Rover Evoque (2012 a 2016) e Discovery Sport (2015 a 2017): histórico de falhas em turbina, módulos eletrônicos e câmbio automático.
- Mini Cooper (versões com câmbio CVT): transmissão era frágil, quebra precoce e custo de reparo altíssimo, muitas vezes inviabilizando o conserto.
