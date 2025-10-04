Gabriel de Oliveira
Nem todo automático é igual: entenda as diferenças de cada tipo de câmbio

Com cerca de 60% do mercado de carros novos no Brasil, não dá mais para tratar esse tipo de câmbio como exceção e sim preferência da maioria dos consumidores

Publicado em 04/10/2025 às 01h58
Hoje, os automóveis com câmbio automático já representam mais da metade das vendas de carros novos no Brasil, cerca de 57% a 60% do mercado, dependendo da categoria. Essa fatia crescente mostra que não dá mais pra tratar “automático” como exceção e virou preferência da maioria dos consumidores. Mas é aí que mora o risco: nem todo câmbio automático é confiável e muito menos igual.

Existem vários tipos, cada um com suas características e também com armadilhas que podem trazer dor de cabeça para você, consumidor. Mas fique tranquilo. Para te ajudar a entender sobre isso e fazer a melhor escolha na hora de comprar um carro, eu trago a diferença de cada tipo de câmbio automático na lista a seguir:

Automático com conversor de torque

 Esse é o verdadeiro automático, o mais confiável do mercado. Não tem embreagem convencional, trabalha com conversor hidráulico e aguenta bem até o trânsito mais pesado. Se for bem cuidado, roda fácil centenas de milhares de quilômetros.

CVT (Transmissão Continuamente Variável)

É o câmbio da suavidade. Não tem marchas fixas, trabalha com polias variáveis e entrega economia de combustível. O ponto negativo é que não empolga quem gosta de mais performance, porque a combinação do motor do carro com esse tipo de câmbio gera menos torque e, consequentemente, menos potência.

Automatizado de dupla embreagem banhado a óleo

 Esse já é mais sofisticado. Tem duas embreagens resfriadas a óleo, o que garante rapidez e robustez até em motores mais fortes. É esportivo, funciona bem, mas quando dá problema, a conta não é baixa.

Automatizado de dupla embreagem a seco

 Aqui está um dos maiores vilões. Também usa duas embreagens, mas sem a lubrificação de óleo. O resultado são trancos, superaquecimento e embreagem que se desgastam cedo. É o tipo de câmbio que muita gente se arrepende de ter.

Automatizado de embreagem simples

Parece automático, mas não passa de um manual com um "robozinho" acionando a embreagem. O resultado é um carro cheio de trancos, lento e com histórico de problemas. Foi vendido como uma solução barata, mas acabou queimando o filme de muitas marcas.

Fique ligado. Câmbio automático pode ser sinônimo de conforto e tranquilidade, mas também pode virar dor de cabeça se você não souber exatamente qual sistema está comprando. Vale pesquisar antes, buscar informações completas na ficha técnica do modelo escolhido, porque a escolha certa vai te poupar muito dinheiro e estresse adiante.

