Carros elétricos usados estão em alta, mas exigem atenção redobrada

As buscas por carros elétricos usados cresceram de forma impressionante nos últimos meses. Muita gente está olhando para essa alternativa como uma forma mais acessível de entrar no universo dos EVs, afinal, o preço dos modelos zero quilômetro ainda assusta muita gente.



E sim, o mercado de usados pode ser uma excelente porta de entrada, mas, para fazer um bom negócio, é preciso encarar esse tipo de compra com bastante cuidado.



A primeira regra é simples: a bateria é o centro de tudo. Ela define autonomia, desempenho e, principalmente, o tamanho da conta se algo der errado. Por isso, não existe compra segura sem o famoso relatório de saúde da bateria, que mostra o quanto ela já perdeu de capacidade e se o desgaste está dentro do esperado.

Se o vendedor não tiver esse registro, minimizar a importância dele ou começar a enrolar, melhor não seguir em frente.

Outro ponto essencial é entender como o carro era carregado, já que isso faz diferença real na vida útil da bateria. Um veículo que passou anos carregando em tomada doméstica adaptada, sem aterramento, ou usando carregador rápido de forma frequente demais, provavelmente, terá desgaste acima do normal.

Vale perguntar, pedir fotos, registros e qualquer indício de rotina de recarga. É um detalhe que separa um bom negócio de um grande arrependimento.

Também é fundamental verificar se o veículo já enfrentou alguma enchente, impacto ou reparos mais complexos. Nos elétricos, qualquer dano pode afetar módulos sensíveis e gerar falhas difíceis (e caras) de resolver. Aqui, uma avaliação técnica especializada em EVs faz toda a diferença e o custo é pequeno, diante da segurança que traz.

E, é claro, um preço baixo demais merece atenção. Um elétrico com valor muito fora da média pode esconder bateria cansada, histórico problemático ou até ser um modelo importado sem assistência técnica no Brasil. Não existe “milagre de mercado” quando o assunto é mercado automotivo, e os elétricos fazem parte disso.

Outro ponto básico, mas importantíssimo, é saber se as revisões foram feitas na concessionária da marca do jeito certo, visando a entender se o carro em questão está revisado e se está na garantia de fábrica.

Resumindo: é totalmente possível comprar um elétrico usado com segurança. E muita gente está fazendo isso com sucesso. No entanto, essa é uma compra que exige calma, informação e verificação. Para quem segue esses passos, o elétrico usado vira uma ótima oportunidade. Para quem vai no impulso, o risco de dor de cabeça é grande.

