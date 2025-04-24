Confira 5 dicas para fazer seu quarto parecer maior

Quer modificar seu quarto de casal ou de solteiro? Confira soluções práticas. Crédito: Canva

Se o seu quarto é pequeno, mas você quer que ele pareça mais espaçoso, saiba que existem truques simples para transformar o ambiente. Mudanças na decoração, uso inteligente de móveis e até a escolha das cores podem criar a sensação de amplitude.

A seguir, veja como aproveitar melhor cada cantinho com dicas da arquiteta, urbanista e designer de interiores Babi Perim e confira produtos para ajudar nessa missão.

Como deixar o quarto maior?

A sensação de amplitude vai muito além do tamanho real do ambiente. Veja técnicas visuais e práticas para deixar seu quarto aparentemente maior:

Use cores claras nas paredes

Confira sugestões de cores para a parede do seu quarto. Crédito: Canva

Cores como branco, bege e até cores pastéis criam uma sensação de espaço amplo por conta da reflexão de luz solar, que traz mais luminosidade e a percepção de continuidade. Babi Perim ressalta em específico a cor Branco Gatinho da Coral , que é "sem erro. Um off-White clarinho que dá uma cara de espaço renovado". Além dela, também indica a Ouro Branco da Suvinil.

Invista na iluminação

Basicamente, um ambiente bem iluminado tende a parecer mais aberto. Por isso, é válido evitar bloquear janelas e complementar com luminárias ou fitas de LED. Nesse quesito, a maior dica da designer de interiores é a iluminação linear indireta, que traz o efeito de profundidade e movimento no espaço, além de organizar o ambiente:

"Nosso olhar é guiado em linha reta. Então, se você tem o olhar guiado seja pelo rejunte do piso, seja pelo teto, a iluminação contínua dá o direcionamento e essa sensação de amplitude." Bárbara Perim - Arquiteta, Urbanista e Designer de interiores

De acordo com Bárbara, diferentemente do spot, que tem uma iluminação focada, o perfil, com a luz linear, traz mais profundidade.

Kit 10 Metros Perfil Alumínio Embutir O perfil de alumínio embutido cria uma linha de luz contínua, elegante e moderna, protegendo a fita e valorizando a iluminação indireta no teto ou nos móveis. VER OFERTA 10m Fita Led 120led/m 110v / 220v Com 10 metros e alto rendimento de luz (120 LEDs por metro), essa fita LED é ideal para criar ambientes mais iluminados e com sensação de amplitude. Pode ser instalada atrás de móveis, sancas ou cabeceiras. VER OFERTA

Atente-se ao rejunte

Pode parecer detalhe, mas o rejunte entre os revestimentos do piso ou da parede também impacta na percepção de amplitude do ambiente. E aqui vai outra dica da arquiteta:

"Quanto mais grid, mais sensação de menor o espaço." Bárbara Perim - Arquiteta, Urbanista e Designer de interiores

O grid, ou grade, é um tipo de estrutura que alinha elementos no projeto. Assim, quanto mais grades, "menor" o espaço fica. Então vale investir em rejuntes mais espaçados. Esse efeito se dá porque quando um espaço é dividido em muitas pequenas seções ou quadrados, isso pode fazer com que eles sejam percebidos como um espaço separado, "reduzindo" a extensão.

Evite excesso de móveis e objetos

Menos é mais. Prefira poucos móveis com múltiplas funções e evite sobrecarregar com muitos objetos decorativos.

Organização é fundamental

Caixas organizadoras, cestos decorativos, divisores de armários e colmeias nas gavetas ajudam a manter tudo em ordem, reduzindo a sensação de bagunça.

Kit 4 Cestos Organizadores Organização com estilo. Os cestos são ideais para guardar roupas, acessórios ou produtos de uso diário, mantendo o quarto arrumado e funcional. Podem ser usados dentro do guarda-roupa ou como parte da decoração. VER OFERTA Kit 10 Colmeia Organizadora As colmeias facilitam o acesso a peças do dia a dia, como camisetas, roupas íntimas ou meias. VER OFERTA

Dicas de itens para modificar um quarto gastando pouco

Descubra itens entre espelhos, luzes e móveis para te ajudar a transformar o espaço. Crédito: Canva

Espelhos: Segundo Babi Perim, os espelhos "trazem mais amplitude e permitem a entrada de luz solar", de forma a criar profundidade e dar a sensação de um espaço maior. Sobre como posicionar o objeto, a especialista indica que é preferível colocá-lo "próximo à janela ou refletindo a luz solar". Ou ainda, deixar lateralizado, com a opção de poder refletir o corpo todo.

De acordo com a arquiteta, existe uma preferência entre os clientes por colocar o objeto em frente à cama, mas isso pode dificultar a circulação e visualização no quarto. Outra dica é ter os espelhos colados direto na parede, se possível.

Espelho Oval Orgânico De Parede Grande 150x50 Corpo Inteiro Esse espelho de parede com formato orgânico e design moderno é ideal para ampliar visualmente o quarto. Com 150x50cm, é perfeito para usar como espelho de corpo inteiro, além de funcionar como peça decorativa. VER OFERTA

Prateleiras flutuantes: aproveitam o espaço vertical sem ocupar área do piso, ideal para organizar livros, plantas ou itens decorativos.

Prateleira Flutuante Economiza espaço e organiza sem pesar no visual. Ótima para livros, velas, plantas e objetos decorativos — ideal para dar personalidade ao quarto pequeno. VER OFERTA

Cortinas leves e claras: ajudam na iluminação natural e evitam o "fechamento" visual do ambiente.

Cortina Tecido Quarto Branco Gelo Aposte em tons claros para ampliar o ambiente. Essa cortina branca gelo em tecido leve proporciona privacidade sem bloquear totalmente a luz natural, ajudando a manter o quarto iluminado e com sensação de frescor. VER OFERTA

Móveis: de acordo com Babi Perim, o ideal é optar pelos móveis e marcenaria planejados, que vão auxiliar bastante nos quartos menores. Outras dicas incluem o uso da cama box com baú, que economiza espaço e dispensa cômodas extras, e armários com portas de correr ou posicionados em cima da cama.

Cama Box Baú Molas Ensacadas City Amplo espaço para armazenamento, perfeita para quartos compactos. As molas ensacadas garantem uma noite de sono mais confortável e silenciosa. VER OFERTA Guarda-roupa Casal 3 Portas De Correr As portas de correr economizam circulação no ambiente e o design interno facilita a organização com prateleiras, cabideiros e divisórias bem distribuídas. VER OFERTA

No mais, é essencial se atentar às indicações personalizadas de um profissional da área. Por mais que seja possível destacar dicas, o resultado final depende da junção de fatores e a avaliação específica:

"O importante é contratar um profissional para auxiliar. O arquiteto vai sempre achar uma solução para o que a família precisa." Bárbara Perim - Arquiteta, Urbanista e Designer de interiores

O que é um apartamento smart?

As tendências de moradia urbana, especialmente em grandes cidades, popularizaram os apartamentos compactos, como os smarts e os lofts. E eles trazem muitas inspirações para quem quer transformar um quarto pequeno.

Normalmente, o apartamento smart aposta em soluções tecnológicas e móveis planejados para oferecer conforto mesmo em espaços reduzidos. É comum encontrar camas retráteis, armários embutidos e divisórias inteligentes.

Esses modelos de moradia mostram que é possível viver bem em ambientes pequenos com boas escolhas de layout, decoração e aproveitamento do espaço.

Fazer o quarto parecer maior é uma questão de estratégia visual e organização. Cores claras, iluminação, espelhos e móveis bem escolhidos fazem toda a diferença. Com algumas mudanças simples, seu quarto pode ganhar uma nova vida e se tornar um ambiente mais confortável e funcional.