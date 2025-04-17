O que é necessário comprar para o enxoval do bebê? Veja lista com dicas

A higiene é parte fundamental dos primeiros meses. Para isso, vale se atentar ao uso de soro fisiológico pra lavagem nasal e álcool 70 pra limpar o umbigo, como indica Maria Caliman. Além disso, é essencial preparar o espaço do banho:

Banheira com suporte (ou modelo dobrável)

Toalhas com capuz (2 a 3)

Sabonete líquido neutro (uso infantil)

Shampoo e creme para assaduras (com recomendação do pediatra)

Fraldas descartáveis (tamanhos RN e P)

Lenços umedecidos e algodão

Importante: Caliman alerta também para os riscos de automedicação em crianças, destacando para a necessidade de conversar com o pediatra antes de montar a farmacinha.