O que é necessário comprar para o enxoval do bebê? Veja lista com dicas

O que realmente é essencial?
Roupas de bebê
- 6 pares de meias
- 2 touquinhas
- 3 mantas
Quarto do bebê
- Berço (com colchão firme)
- Lençóis (2 a 3 jogos)
- Trocador ou cômoda com espaço para troca
- Luminária suave (ajuda nas trocas noturnas)
Higiene e cuidados
- Banheira com suporte (ou modelo dobrável)
- Toalhas com capuz (2 a 3)
- Sabonete líquido neutro (uso infantil)
- Shampoo e creme para assaduras (com recomendação do pediatra)
- Fraldas descartáveis (tamanhos RN e P)
- Lenços umedecidos e algodão
Passeios e transporte
- Bebê conforto (obrigatório para sair da maternidade)
- Carrinho de bebê
- Bolsa maternidade com trocador portátil
Como evitar excessos na hora de fazer seu enxoval?
- Converse com o pediatra ou consultor de enxoval.
- Aguarde o chá de bebê: muitos itens de higiene e roupas já virão como presente.
- Deixe para comprar alguns itens conforme a necessidade for aparecendo.
O que é o tummy time?
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