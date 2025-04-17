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Maternidade

O que é necessário comprar para o enxoval do bebê? Veja lista com dicas

Montar o enxoval do bebê pode ser uma tarefa cheia de dúvidas — por isso reunimos uma lista completa com os itens essenciais e dicas práticas para ajudar você a se organizar com calma

Publicado em 17 de Abril de 2025 às 14:36

Públicado em 

17 abr 2025 às 14:36
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Carrinho de bebê, berço e roupas: veja alguns dos itens indispensáveis. Crédito: Canva
A chegada de um bebê é um momento realmente único — e também cheio de listas, dúvidas e expectativas. Entre tantas opções e produtos fofinhos, é fácil exagerar e acabar comprando itens que mal serão usados. Por isso, preparamos um guia prático com o que realmente importa no enxoval do bebê, com dicas úteis para te ajudar a economizar tempo, dinheiro e espaço.

O que realmente é essencial?

Para montar um enxoval funcional, o segredo é focar no que o bebê realmente vai usar nos primeiros meses de vida. Confira os itens básicos divididos por categorias:

Roupas de bebê

Opte por peças confortáveis, práticas e fáceis de vestir. Lembre-se: os bebês crescem rápido. Segundo a mãe e influencer Maria Caliman, o mais importante é adequar a escolha das roupas à temperatura e clima:
"Se for verão: 10 bodys de manga curta, 3-4 de manga longa, 10 calças, 3-4 rompers/shorts, 3-4 pijamas. Se for no inverno, adiciona 10 bodys de manga comprida. Se a cidade é mais fria: moletons, roupas mais quentinhas mesmo."
Maria Paula Fracalossi Caliman - Influencer
A depender do clima, vale acrescentar ainda: 
  • 6 pares de meias
  • 2 touquinhas
  • 3 mantas 
Kit 6 Peças Enxoval Bebe Menino/menina Body Calça Algodão

Kit 6 Peças Enxoval Bebe Menino/menina Body Calça Algodão

Conjunto macio e confortável com body e calça de algodão para os primeiros meses do bebê.

Kit 12 Pares de Meia Lisa Para Bebê - Recém Nascido Baby Greg

Kit 12 Pares de Meia Lisa Para Bebê - Recém Nascido Baby Greg

Meias básicas e delicadas, ideais para manter os pezinhos dos recém-nascidos aquecidos.

Kit 2 Touca Gorro Infantil Bebê Forrada Quentinha Pompom Top

Kit 2 Touca Gorro Infantil Bebê Forrada Quentinha Pompom Top

Toucas forradas super quentinhas com pompom, perfeitas para proteger seu bebê nos dias frios.

Kit 3 Manta Lisa Bebê Criança Cobertor Inverno Menina Menino

Kit 3 Manta Lisa Bebê Criança Cobertor Inverno Menina Menino

Mantas macias e aconchegantes, ideais para aquecer bebês e crianças durante o inverno.

Quarto do bebê

Crie um ambiente seguro e confortável para o descanso do bebê:
  • Berço (com colchão firme)
  • Lençóis (2 a 3 jogos)
  • Trocador ou cômoda com espaço para troca
  • Luminária suave (ajuda nas trocas noturnas)
Nesse quesito, Maria Caliman ressalta alguns dos móveis e itens que ajudaram em sua rotina, desde o nascimento de sua filha até depois dos 5 meses:
"O que foi realmente necessário (e fez sentido pra mim) foi uma cômoda, pra colocar o trocador e itens necessários pra troca (um pote com algodão, um com cotonete e uma garrafa térmica e o trocador), berço e um berço portátil, pra colocar do lado da minha cama."                                                         
Maria Paula Fracalossi Caliman - Influencer

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Além disso, a influencer ressalta ainda itens pontuais como a cadeira de amamentação após os 5 meses, "tapete de atividades pro bebê fazer tummy time" e até "uma banheira com suporte", assim como outros móveis para o quarto. 
Berço 3 em 1 com Colchão Incluso Multimóveis MP0527C Branco

Berço 3 em 1 com Colchão Incluso Multimóveis MP0527C Branco

Berço versátil que se transforma em sofá e mini cama, já vem com colchão incluso para praticidade.

Lençol Para Berço C/ Elástico E Fronha Estampa Animaizinhos

Lençol Para Berço C/ Elástico E Fronha Estampa Animaizinhos

Lençol com elástico e fronha estampados com animaizinhos, em tecido macio e confortável.

Fraldário de parede com aparador e colchonete

Fraldário de parede com aparador e colchonete

Fraldário dobrável de parede com pistões para fácil abertura e colchonete confortável incluso.

Kit Banheira + Suporte E Redutor De Assento - Burigotto

Kit Banheira + Suporte E Redutor De Assento - Burigotto

Conjunto completo para o banho do bebê com banheira segura, suporte e redutor de assento.

Tapete Musical Infantil Azul

Tapete Musical Infantil Azul

Tapete musical colorido com piano interativo, ideal para estimular a coordenação e a criatividade dos pequenos.

Higiene e cuidados

A higiene é parte fundamental dos primeiros meses. Para isso, vale se atentar ao uso de soro fisiológico pra lavagem nasal e álcool 70 pra limpar o umbigo, como indica Maria Caliman. Além disso, é essencial preparar o espaço do banho:
  • Banheira com suporte (ou modelo dobrável)
  • Toalhas com capuz (2 a 3)
  • Sabonete líquido neutro (uso infantil)
  • Shampoo e creme para assaduras (com recomendação do pediatra)
  • Fraldas descartáveis (tamanhos RN e P)
  • Lenços umedecidos e algodão
Importante: Caliman alerta também para os riscos de automedicação em crianças, destacando para a necessidade de conversar com o pediatra antes de montar a farmacinha.
Toalha de banho bebê com Capuz

Toalha de banho bebê com Capuz

Toalha atoalhada com capuz, ideal para envolver e secar delicadamente o bebê após o banho.

Mustela Gel Higiene Áreas Delicadas 200mL

Mustela Gel Higiene Áreas Delicadas 200mL

Gel de limpeza suave da Mustela, ideal para a higiene diária das áreas delicadas do bebê.

Fralda Turma da Mônica Baby Jumbo RN 36 Unidades

Fralda Turma da Mônica Baby Jumbo RN 36 Unidades

Fraldas RN com absorção eficiente e desenhos da Turma da Mônica, garantindo conforto para o bebê.

Johnson's Baby Lenços Umedecidos Limpeza e Suavidade,44un

Johnson's Baby Lenços Umedecidos Limpeza e Suavidade,44un

Lenços umedecidos Johnson's para limpeza suave e prática da pele delicada do bebê.

Passeios e transporte

Itens para sair com o bebê em segurança e conforto:

  • Bebê conforto (obrigatório para sair da maternidade)
  • Carrinho de bebê
  • Bolsa maternidade com trocador portátil
Cosco Kids, Travel System Reverse, Preto Rajado

Cosco Kids, Travel System Reverse, Preto Rajado

Carrinho Travel System 2 em 1, com bebê conforto, ideal para passeios seguros e confortáveis.

Mochila de saco de fraldas de bebê com estação de troca

Mochila de saco de fraldas de bebê com estação de troca

Mochila prática e moderna com espaço para fraldas e estação portátil de troca de bebê.

Como evitar excessos na hora de fazer seu enxoval?

Muitos pais acabam comprando mais do que o necessário — e, às vezes, itens que o bebê nunca chega a usar. A dica dada por Caliman para evitar essa situação é procurar saber o que é essencial e perceber o que faz sentido para a sua rotina: 
"Faz uma lista de tudo que você acha que vai precisar, pesquisa na internet listas prontas. E adequa a sua realidade. Um exemplo do meu caso: eu não queria dar mamadeira pra minha filha e nem comprei antes. Deixei pra ver na hora. Chupeta eu não queria dar, acabei dando depois e comprei depois."
Maria Paula Fracalossi Caliman - Influencer
Veja algumas dicas para não exagerar:
  • Converse com o pediatra ou consultor de enxoval.
  • Aguarde o chá de bebê: muitos itens de higiene e roupas já virão como presente.
  • Deixe para comprar alguns itens conforme a necessidade for aparecendo.
Caliman também destaca itens que podem ser desnecessários nesse primeiro momento, como roupas que não são adequadas à estação em que o bebê nascerá e um excesso de brinquedos que, inicialmente, não serão utilizados.

O que é o tummy time?

Traduzido para o português, 'tummy time' significa 'hora da barriga' e é conhecida por ser uma prática que consiste em posicinar o bebê de bruços quando ele estiver acordado (e com supervisão). Segundo o Ministério da Saúde, isso pode favorecer o desenvolvimento motor e mesmo a musculatura infantil:
"Do nascimento aos 2 meses de idade, o Tummy Time pode ser iniciado, deitando a criança de barriga para baixo e chamando a atenção com brinquedos, pronunciando o nome do bebê e estimulando a levantar a cabeça. Mostrar objetos coloridos a uma distância de mais ou menos 30 centímetros dos olhos da criança, movendo-os para cima, para baixo e para os lados também é uma boa dica."
Fran Martins - Ministério da Saúde
Para se preparar para a tão aguardada chegada do bebê, é essencial contar com o acompanhamento de um pediatra. Além disso, vale a pena buscar informações com outras mães, explorar listas e dados úteis que possam ajudar a montar um enxoval completo, funcional e livre de preocupações.
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