Como escolher o colchão ideal? Veja dicas e recomendações

Escolha o colchão certo para a sua coluna. Crédito: Divulgação

colchão certo não só diz respeito ao seu conforto diário, mas também a uma questão crucial para a saúde da coluna e o bem-estar geral durante os anos em que te acompanhar. De modo que um modelo inadequado pode causar dores nas costas , distúrbios do sono e até problemas de postura. Para evitar esse tipo de problema, é essencial entender um pouco mais sobre densidade, tipos de colchões e até quais são melhores marcas.

Mas não se preocupe: se você precisa trocar o seu colchão, ou ainda comprar um pela primeira vez, neste artigo o Clube vai deixar tudo muito bem explicado, ao abordar os principais tópicos e te ajudar a fazer a melhor escolha.

Quais são os tipos de colchão?

01 Espuma Disponíveis em diferentes densidades (D23, D33, D45), são conhecidos por sua durabilidade e conforto. 02 Molas Podem ser ensacadas ou bonnel. As molas ensacadas oferecem maior independência de movimento, sendo ideal para casais. De modo que, ao se mexer no colchão, esse movimento não é sentido pelo parceiro. 03 Ortopédicos Esses colchões são projetados para oferecer suporte extra, de forma que são os mais indicados para quem tem problemas de coluna. 04 Viscoelástico (Memory Foam) Também chamado de espuma de memória, é um tipo que se molda aos contornos do corpo e proporciona conforto e suporte personalizado.

Veja quais colchões são mais indicados para você. Crédito: Divulgação

Quais são os colchões mais indicados?

Escolher o colchão ideal depende de vários fatores, como necessidades pessoais e preferências de firmeza. Aqui estão algumas das marcas e colchões mais recomendados:

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Qual é o melhor colchão: o D33 ou o D45?

A densidade do colchão indica a capacidade de suportar o peso sem deformar. A escolha correta vai garantir que a coluna se mantenha alinhada durante o sono, prevenindo dores e desconfortos.

Em geral, o D33 é indicado para pessoas com peso entre 70 a 100 kg e oferece um bom equilíbrio entre firmeza e conforto. Já o D45 é mais rígido, recomendado para pessoas acima de 100kg. No entanto, a tabela do INER (Instituto Nacional de Estudos do Repouso) a seguir especifica as indicações de acordo com a relação peso/altura:

Tabela Personalizada Altura(m) x Peso(kg) Até 1,50 1,51 a 1,60 1,61 a 1,70 1,71 a 1,80 1,81 a 1,90 Acima de 1,91 Até 50 D23 D23* | D20 D23* | D20 D20 - - 51 a 60 D26 D26* | D23 D26 | D23 D23 - - 61 a 70 D28 D26 | D28* D26 | D28* D26 | D28* D26 - 71 a 80 - D33 D28 | D33* D28 | D33* D28 - 81 a 90 - - D33 D33* | D28 D33* | D28 D28 91 a 100 - - D40 D40 | D33* D33 D33 101 a 120 - - D45 D40 D40 D40 | D33* 121 a 150 - - - D45 D45 | D40* D40 Observações importantes:

O "*" significa que é a densidade preferencial.

Quando for um casal, opte pela densidade da pessoa mais pesada.

Para recém-nascidos e crianças de até três anos, utilize a densidade D18.



Fonte: INER

3 dicas para escolher seu colchão

01 Identifique o tipo de colchão O tipo de colchão (de espuma, mola, ortopédico, viscoelástico) pode ser crucial para as suas noites de sono. Entenda quais são as suas necessidades e escolha o modelo de acordo. 02 Escolha a firmeza de acordo com seu peso e altura Na hora de comprar um colchão, lembre de consultar a tabela acima para acertar na escolha. Outra dica em geral é optar por modelos que não sejam nem tão macios e nem tão firmes para o seu corpo, de modo que atua para uma maior ergonomia. 03 Atente-se as dimensões do colchão Certifique-se de que o colchão se encaixa no espaço disponível e atende às suas necessidades de conforto. Normalmente, elas variam entre 188x88cm para solteiros, até por volta de 203x193cm (colchão king) para casais.

Escolher o colchão certo é fundamental para garantir um sono reparador e a saúde da sua coluna. Considere suas necessidades pessoais, como altura, peso e preferências de firmeza, e opte por marcas reconhecidas e bem avaliadas. Com o colchão ideal, você poderá desfrutar de noites de sono tranquilas e acordar revigorado.