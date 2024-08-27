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Para dormir bem

Como escolher o colchão ideal? Veja dicas e recomendações

Descubra como encontrar o aliado perfeito para a saúde do seu sono. Além disso, conheça os tipos disponíveis, as melhores marcas e indicações

Públicado em 

27 ago 2024 às 14:18
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Escolha o colchão certo para a sua coluna. Crédito: Divulgação
colchão certo não só diz respeito ao seu conforto diário, mas também a uma questão crucial para a saúde da coluna e o bem-estar geral durante os anos em que te acompanhar. De modo que um modelo inadequado pode causar dores nas costas, distúrbios do sono e até problemas de postura. Para evitar esse tipo de problema, é essencial entender um pouco mais sobre densidade, tipos de colchões e até quais são melhores marcas.
Mas não se preocupe: se você precisa trocar o seu colchão, ou ainda comprar um pela primeira vez, neste artigo o Clube vai deixar tudo muito bem explicado, ao abordar os principais tópicos e te ajudar a fazer a melhor escolha.

Quais são os tipos de colchão?

01

Espuma

Disponíveis em diferentes densidades (D23, D33, D45), são conhecidos por sua durabilidade e conforto.

02

Molas

Podem ser ensacadas ou bonnel. As molas ensacadas oferecem maior independência de movimento, sendo ideal para casais. De modo que, ao se mexer no colchão, esse movimento não é sentido pelo parceiro.

03

Ortopédicos

Esses colchões são projetados para oferecer suporte extra, de forma que são os mais indicados para quem tem problemas de coluna.

04

Viscoelástico (Memory Foam)

Também chamado de espuma de memória, é um tipo que se molda aos contornos do corpo e proporciona conforto e suporte personalizado.
Veja quais colchões são mais indicados para você. Crédito: Divulgação

Quais são os colchões mais indicados?

Escolher o colchão ideal depende de vários fatores, como necessidades pessoais e preferências de firmeza. Aqui estão algumas das marcas e colchões mais recomendados:
Produtos
Colchão Queen Emma Original (158X203cm)

Colchão Queen Emma Original (158X203cm)

Colchão Queen Emma Premium Hybrid – Molas Ensacadas AirFlex® 158X198cm

Colchão Queen Emma Premium Hybrid – Molas Ensacadas AirFlex® 158X198cm

Produtos
Colchão Solteiro Emma One Plus - Firme e Ortopédico

Colchão Solteiro Emma One Plus - Firme e Ortopédico

Colchão Luuna Original

Colchão Luuna Original

Produtos
Colchão Queen Luuna Blue

Colchão Queen Luuna Blue

Colchão Solteiro Luuna Support

Colchão Solteiro Luuna Support

Produtos
Colchão Queen Premium Molas Ensacadas

Colchão Queen Premium Molas Ensacadas

Colchão Casal Espuma D33 A Vácuo Ortopédica

Colchão Casal Espuma D33 A Vácuo Ortopédica

Produtos
Colchão Solteiro Ortopédico Sleep Extra Firme.

Colchão Solteiro Ortopédico Sleep Extra Firme

Colchão Casal De Molas Pocket Castor

Colchão Casal De Molas Pocket Castor

Qual é o melhor colchão: o D33 ou o D45?

A densidade do colchão indica a capacidade de suportar o peso sem deformar. A escolha correta vai garantir que a coluna se mantenha alinhada durante o sono, prevenindo dores e desconfortos.
Em geral, o D33 é indicado para pessoas com peso entre 70 a 100 kg e oferece um bom equilíbrio entre firmeza e conforto. Já o D45 é mais rígido, recomendado para pessoas acima de 100kg. No entanto, a tabela do INER (Instituto Nacional de Estudos do Repouso) a seguir especifica as indicações de acordo com a relação peso/altura:
Tabela Personalizada
Altura(m) x Peso(kg) Até 1,50 1,51 a 1,60 1,61 a 1,70 1,71 a 1,80 1,81 a 1,90 Acima de 1,91
Até 50 D23 D23* | D20 D23* | D20 D20 - -
51 a 60 D26 D26* | D23 D26 | D23 D23 - -
61 a 70 D28 D26 | D28* D26 | D28* D26 | D28* D26 -
71 a 80 - D33 D28 | D33* D28 | D33* D28 -
81 a 90 - - D33 D33* | D28 D33* | D28 D28
91 a 100 - - D40 D40 | D33* D33 D33
101 a 120 - - D45 D40 D40 D40 | D33*
121 a 150 - - - D45 D45 | D40* D40

Observações importantes:
O "*" significa que é a densidade preferencial.
Quando for um casal, opte pela densidade da pessoa mais pesada.
Para recém-nascidos e crianças de até três anos, utilize a densidade D18.

Fonte: INER

3 dicas para escolher seu colchão

01

Identifique o tipo de colchão

O tipo de colchão (de espuma, mola, ortopédico, viscoelástico) pode ser crucial para as suas noites de sono. Entenda quais são as suas necessidades e escolha o modelo de acordo. 

02

Escolha a firmeza de acordo com seu peso e altura

Na hora de comprar um colchão, lembre de consultar a tabela acima para acertar na escolha. Outra dica em geral é optar por modelos que não sejam nem tão macios e nem tão firmes para o seu corpo, de modo que atua para uma maior ergonomia.

03

Atente-se as dimensões do colchão

Certifique-se de que o colchão se encaixa no espaço disponível e atende às suas necessidades de conforto. Normalmente, elas variam entre 188x88cm para solteiros, até por volta de 203x193cm (colchão king) para casais. 
Escolher o colchão certo é fundamental para garantir um sono reparador e a saúde da sua coluna. Considere suas necessidades pessoais, como altura, peso e preferências de firmeza, e opte por marcas reconhecidas e bem avaliadas. Com o colchão ideal, você poderá desfrutar de noites de sono tranquilas e acordar revigorado.

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