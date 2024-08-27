Como escolher o colchão ideal? Veja dicas e recomendações

Quais são os tipos de colchão?
01
Espuma
02
Molas
03
Ortopédicos
04
Viscoelástico (Memory Foam)
Quais são os colchões mais indicados?
Qual é o melhor colchão: o D33 ou o D45?
3 dicas para escolher seu colchão
01
Identifique o tipo de colchão
02
Escolha a firmeza de acordo com seu peso e altura
03
Atente-se as dimensões do colchão
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