Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beatriz Seixas

Férias! A coluna sobre a economia do ES volta em setembro

Obrigada pela leitura diária! Vou descansar e recarregar as energias. Até breve :)

Públicado em 

11 ago 2020 às 02:37
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Paywall Colunistas Tablet - Beatriz
Coluna Beatriz Seixas retorna em setembro Crédito: Amarildo-
É hora de descansar e recarregar as energias.  A coluna entra de férias e retorna em setembro. Obrigada pela sua leitura ao longo deste último ano e até mais!
Enquanto isso, aproveite para ler alguns conteúdos publicados neste espaço:

COLUNA BEATRIZ SEIXAS

O que fez o ES perder a fábrica de tubos flexíveis da TechnipFMC?

Dadalto tem falência decretada pela Justiça do ES

Supermercado Santo Antônio encerra as atividades em Guarapari

Pela 1ª vez na história, ES vai privatizar uma estatal

Banestes vai mudar bandeira do cartão e será aceito em mais lojas

.

O que esperar da gestão de Cris Samorini à frente da Findes

Os desafios de Bruno Funchal no comando do Tesouro Nacional

Suzano adia início da operação de fábrica de papel no ES

A leitura de empresários e executivos do ES na quarentena

Uma sociedade levada à exaustão

CONFIRA QUEM JÁ PARTICIPOU DO "NA LATA"

Na Lata: Cliente vai poder fazer "test living" antes de comprar imóvel

Na Lata: Origens planeja abrir lojas em outros Estados do país

Na Lata: Frigorífico Frisa avalia abrir capital na bolsa

Na Lata: Viação Pretti busca novos mercados para sobreviver à crise

Na Lata: Pandemia vai mudar o perfil do imóvel dos sonhos

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados