Na Lata: Pandemia vai mudar o perfil do imóvel dos sonhos

Celso Siqueira Junior é sócio-proprietário da Lorenge Crédito: Lorenge/Divulgação

Para o sócio-proprietário da Lorenge Celso Siqueira Junior, a pandemia vai mudar o perfil do imóvel dos sonhos de muitos brasileiros. Segundo ele, famílias já começaram a ter um olhar diferente sobre suas moradias. O fato de as pessoas estarem passando mais tempo em suas casas e apartamentos está transformando as prioridades que elas têm em relação ao lar.

"Ninguém conseguiu ainda fazer a leitura de como vai ser o novo amanhã, o novo normal. Mas o que posso te dizer é que vai ser diferente. Por isso, neste momento, estamos buscando fazer a interpretação do que o nosso consumidor vai querer, que tipo de imóvel ele vai querer morar" Celso Siqueira Junior - sócio-proprietário da Lorenge

Siqueira observa que as inovações e novidades no ramo da construção civil sempre aconteceram, mas muitas delas vieram mais a conta-gotas. O empresário lembra das mudanças em relação ao fim da dependência de empregada, da valorização de varandas, dos espaços gourmets, dos condomínios que passaram a ter áreas que antes eram quase que "exclusivas" dos clubes, apenas para citar algumas.

Para o futuro próximo, o empresário adianta algumas tendências que começou a perceber no mercado imobiliário. Ele comenta que o consumidor vai buscar um imóvel que ofereça um espaço para home office e também que tenha uma boa área de estar e uma cozinha grande.

"O comprador não quer mais aquela cozinha pequena. Afinal, esse cômodo também está ligado a momentos de distração e bem-estar com a família. Outro ponto é que ele vai passar a valorizar mais um espaço em que possa trabalhar, mas sem a interferência das crianças, por exemplo. A verdade é que o imóvel mais do que nunca virou o casulo para muitas pessoas", opinou.

Diante de tamanho desafio, Siqueira conta que as equipes da Lorenge - que está há 40 anos no mercado - já estão repensando os lançamentos que virão daqui para frente. Outra transformação é a compra on-line. De acordo com ele, esse já era um movimento que havia sido iniciado, mas de forma tímida. Agora, tudo indica que a pandemia do coronavírus vai potencializar as negociações pela internet.

"Estamos percebendo que 90% da negociação vai se dar pelo digital. O consumidor vai conhecer o imóvel por tour virtual, vai falar de preços e condições. A presença física vai acontecer, mas ficará para o último momento, quando ele estiver disposto a fechar o negócio", ponderou.

Além da percepção de mercado em meio à crise da Covid-19, Celso Siqueira participou da seção Na Lata, em que bateu um papo jogo rápido com a coluna. Confira.

PERFIL

Nome: Celso Siqueira Junior



Celso Siqueira Junior Empresa: Lorenge S.A. Participações



Lorenge S.A. Participações Cargo: Sócio-proprietário



Sócio-proprietário No mercado: Há 40 anos



Há 40 anos Negócio: Incorporação imobiliária e construção civil



Incorporação imobiliária e construção civil Atuação: Espírito Santo e Rio de Janeiro



Espírito Santo e Rio de Janeiro Funcionários: 400



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia: Estávamos em rota de crescimento econômico e a pandemia deu uma desviada, mas voltaremos em breve Coronavírus: O impacto a curto prazo é avassalador. No médio e longo prazo, o mercado imobiliário sai fortalecido, pois é ativo real, e as pessoas conhecem e confiam. Pedra no sapato: Legislação trabalhista e tributária que jogam contra o crescimento econômico e a geração de emprego e renda. Tenho vontade de fechar as portas quando: A população perde a confiança no país e para de consumir, todo mundo sai perdendo, inclusive o governo. Solto fogos quando: Vejo iniciativas de menos Estado e mais iniciativa privada, mais eficiência e produtividade. Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria: A burocracia com relação aos cartórios e bancos financiadores, muito tempo e dinheiro perdidos por ineficiência. Minha empresa precisa evoluir em: Entender melhor o que os clientes desejam em termo de moradia e local de trabalho. Tudo está mudando, não podemos continuar repetindo o passado. Se começasse um novo negócio seria: O mesmo, construção e incorporação imobiliária. Futuro: O mundo será mais digital, assim, mais produtivo e eficiente. Seremos mais focados nos aspectos que realmente geram ganhos paras as pessoas e empresas. Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro: Rubens Menin, dono da MRV Engenharia. Ele soube fazer uma boa leitura de mercado e criou a maior construtora da América Latina atuando no setor de construção habitacional econômica.