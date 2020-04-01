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Crise econômica

Coronavírus pode atrapalhar projetos da construção civil no ES

Empreendimentos podem ter o cronograma atrasado por conta do período de isolamento social e alguns podem até ser adiados ou mesmo cancelados pelas empresas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 07:29

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 07:29

Construção civil
Empreendimentos na construção civil podem sofrer com atrasos e até cancelamentos Crédito: Shutterstock
Que os impactos do coronavírus vão ser sentidos tanto da saúde quando na economia não é novidade. Estima-se um grande número de pessoas infectadas pela doença e um forte impacto nos negócios e empregos. No Espírito Santo, segundo avaliam representantes do setor produtivo, até mesmo investimentos importantes para o Estado podem ser afetados.
O presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Espírito Santo (Sinduscon-ES), Paulo Baraona, destaca que 2020 era o ano em que estava sendo esperada uma grande retomada do setor de construção civil. Mas logo no terceiro mês do ano, tal previsão já foi por água abaixo.
Essa crise está atingindo todos os setores, e com a construção civil não poderia ser diferente. Algumas obras já sofreram o impacto na diminuição de ritmo, novos projetos já foram paralisados, mas ainda estamos no início dessa catástrofe, observado a situação e com cuidado para não nos precipitarmos, comentou Baraona.

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Segundo o presidente do Sinduscon, ainda é cedo para falar sobre o futuro, mas é certo que haverá desemprego no setor. Nesse ano começaríamos a tirar o nariz do sufoco, mas veio essa calamidade. Vai ter desemprego, mas nossa preocupação agora é adotar as medidas definidas pelo governo para proteger nossos colaboradores, acrescenta.
Por meio de nota, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) informou que entende que a crise do covid-19 terá impacto nas atividades econômicas e no planejamento das empresas, mas que ainda não é possível dimensionar o impacto nos investimentos que foram previstos pelas indústrias.

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O nosso esforço agora é para preservar a saúde da população e minimizar os danos que estão sendo causados, com trabalho permanente nos pleitos que foram encaminhados ao governo do Estado e também às prefeituras. Esses pleitos visam a dar fôlego para as empresas, para preservar os empregos e a atividade econômica, e precisam ser avaliados com velocidade, sob risco de desestruturamos a economia estadual, acrescenta a nota.
O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, acredita que o coronavírus pode, sim, atrasar alguns investimentos, mas isso não vai impedir a concretização dos empreendimentos previstos.
Os investimentos das indústrias são feitos pensando em longuíssimo prazo. Pode até ser que alguns cronogramas tenham atraso, mas cancelamentos não tivemos nenhum afirmou Kneip.
O secretário utilizou a construção da fábrica de papel, a ser construída pela Suzano no sul do Estado. Não houve nenhum movimento no sentido de cancelar o projeto. Pelo contrário, eles estão querendo começar a obra, porque houve aumento de demanda para o setor de celulose, conta o secretário.
A Suzano foi questionada sobre o assunto, mas informou que muita coisa ainda está em avaliação. A empresa também afirmou que opera com afinco, apesar das restrições impostas pela quarentena para produzir artigos que são essenciais nesse período.

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