Coronavírus pode atrapalhar projetos da construção civil no ES

Empreendimentos na construção civil podem sofrer com atrasos e até cancelamentos Crédito: Shutterstock

Que os impactos do coronavírus vão ser sentidos tanto da saúde quando na economia não é novidade. Estima-se um grande número de pessoas infectadas pela doença e um forte impacto nos negócios e empregos. No Espírito Santo , segundo avaliam representantes do setor produtivo, até mesmo investimentos importantes para o Estado podem ser afetados.

Essa crise está atingindo todos os setores, e com a construção civil não poderia ser diferente. Algumas obras já sofreram o impacto na diminuição de ritmo, novos projetos já foram paralisados, mas ainda estamos no início dessa catástrofe, observado a situação e com cuidado para não nos precipitarmos, comentou Baraona.

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Segundo o presidente do Sinduscon, ainda é cedo para falar sobre o futuro, mas é certo que haverá desemprego no setor. Nesse ano começaríamos a tirar o nariz do sufoco, mas veio essa calamidade. Vai ter desemprego, mas nossa preocupação agora é adotar as medidas definidas pelo governo para proteger nossos colaboradores, acrescenta.

Por meio de nota, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) informou que entende que a crise do covid-19 terá impacto nas atividades econômicas e no planejamento das empresas, mas que ainda não é possível dimensionar o impacto nos investimentos que foram previstos pelas indústrias.

O nosso esforço agora é para preservar a saúde da população e minimizar os danos que estão sendo causados, com trabalho permanente nos pleitos que foram encaminhados ao governo do Estado e também às prefeituras. Esses pleitos visam a dar fôlego para as empresas, para preservar os empregos e a atividade econômica, e precisam ser avaliados com velocidade, sob risco de desestruturamos a economia estadual, acrescenta a nota.

O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, acredita que o coronavírus pode, sim, atrasar alguns investimentos, mas isso não vai impedir a concretização dos empreendimentos previstos.

Os investimentos das indústrias são feitos pensando em longuíssimo prazo. Pode até ser que alguns cronogramas tenham atraso, mas cancelamentos não tivemos nenhum afirmou Kneip.

O secretário utilizou a construção da fábrica de papel, a ser construída pela Suzano no sul do Estado. Não houve nenhum movimento no sentido de cancelar o projeto. Pelo contrário, eles estão querendo começar a obra, porque houve aumento de demanda para o setor de celulose, conta o secretário.