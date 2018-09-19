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Retomada

Vendas de imóveis crescem 36% e reaquecem a construção civil no ES

Aumento foi constatado entre o primeiro e o segundo trimestre deste ano, passando de 838 para 1.142 unidades comercializadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2018 às 20:20

Publicado em 19 de Setembro de 2018 às 20:20

Crédito: Chico Guedes - GZ
Após um longo período de crise econômica em todo o país, a indústria da construção civil capixaba começou a dar sinais de recuperação, que se reflete no número de lançamentos e vendas de unidades em 2018. A pesquisa Indicadores Nacionais Imobiliários, que monitora o desempenho do setor em mais de 80 cidades brasileiras, apresentou os números relativos à Grande Vitória nesta quarta-feira (19).
De janeiro a junho deste ano, foram comercializadas 1.980 unidades na Grande Vitória, sendo 838 no primeiro trimestre e 1.142 no segundo. Ou seja, foi registrado um crescimento de 36% de um período para o outro. Esse índice ficou bem acima da média nacional, que cresceu 18% entre os dois primeiros trimestres do ano.
> Caixa reduz de 9,5% para 8,75% taxas de juros para imóveis
Nas vendas, o destaque vai para o município da Serra, que registrou 40% do total de imóveis vendidos de janeiro a junho de 2018, o que representa 734 unidades. Em seguida, aparece Vila Velha, com 27% das unidades comercializadas e, depois, Vitória, com 23% das vendas da Região Metropolitana. Cariacica ficou com 7% dos imóveis vendidos e Viana com 3%.
 

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