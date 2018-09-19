Vendas de imóveis crescem 36% e reaquecem a construção civil no ES

Crédito: Chico Guedes - GZ

Após um longo período de crise econômica em todo o país, a indústria da construção civil capixaba começou a dar sinais de recuperação, que se reflete no número de lançamentos e vendas de unidades em 2018. A pesquisa Indicadores Nacionais Imobiliários, que monitora o desempenho do setor em mais de 80 cidades brasileiras, apresentou os números relativos à Grande Vitória nesta quarta-feira (19).

De janeiro a junho deste ano, foram comercializadas 1.980 unidades na Grande Vitória, sendo 838 no primeiro trimestre e 1.142 no segundo. Ou seja, foi registrado um crescimento de 36% de um período para o outro. Esse índice ficou bem acima da média nacional, que cresceu 18% entre os dois primeiros trimestres do ano.

Nas vendas, o destaque vai para o município da Serra, que registrou 40% do total de imóveis vendidos de janeiro a junho de 2018, o que representa 734 unidades. Em seguida, aparece Vila Velha, com 27% das unidades comercializadas e, depois, Vitória, com 23% das vendas da Região Metropolitana. Cariacica ficou com 7% dos imóveis vendidos e Viana com 3%.