Na Lata: Hydra aposta na irrigação sustentável para ganhar mercado

A preocupação com o meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais têm ganhado cada vez mais força nos últimos anos em todo o mundo, mas não é de hoje que o agrônomo Elídio Gama Torezani bate na tecla que é preciso fazer o uso racional da água.
A busca pela aplicação sustentável desse bem hídrico fez com que o capixaba começasse a desenvolver projetos na área e a investir na disseminação de técnicas que evitam o desperdício.
Desde 1986 ele entrou para o mercado da irrigação, trabalhou para algumas empresas, mas decidiu tocar o próprio negócio a partir de 1997, quando fundou a Hydra Irrigações. Ele conta que chegou a dar sugestões de soluções nesse sentido de aproveitamento da água, mas como seus empregadores não as aproveitaram, optou por tocar seu caminho e investir no que acreditava.
Elídio conta que a empresa é precursora da irrigação por gotejamento, uma técnica que prioriza a economia dos recursos hídricos e permite a irrigação uniforme, com aplicação da água onde a planta realmente necessita. A companhia tem sede em Linhares e atua em vários Estados do país. Além da prestação de serviços no território nacional, recentemente a Hydra implantou seu sistema de irrigação por gotejamento em Trinidad e Tobago, na América Central. Ela passou a integrar um projeto de pesquisa feito pela Universidade das Índias Ocidentais para ampliar a cultura do cacau no país caribenho.
Para o empresário, ver a técnica ser disseminada é uma grande conquista. "Antes as pessoas ficavam falando que eu era louco, que eu estava falando com as paredes ao defender o uso racional da água por meio dessa técnica. Até que veio a crise hídrica de 2014. Com a escassez, muitos produtores passaram a olhar para o sistema de outra forma e desde então estamos conseguindo difundi-lo mais. "
Elídio considera que para prestar um serviço com mais qualidade, é fundamental investir continuamente no desenvolvimento de inovações. "Falo com a minha equipe que temos que estudar o tempo todo. Se você cochilar, alguém te atropela e as coisas ficam obsoletas. "
Mesmo querendo sair na frente da concorrência, o agrônomo diz que seu sonho é ver essa técnica mais disseminada no país. "Eu sozinho não resolvo o uso sustentável da água. Preciso contagiar principalmente meu concorrente a ter essa visão. Por isso, não acho ruim se o concorrente me copia. Quanto mais gente tiver usando meu discurso, mais fácil será meu trabalho (que hoje exige muito convencimento), e melhor será o resultado para todos e para o meio ambiente. Ser egoísta é burrice."
O empresário acrescenta que existem muitas oportunidades, especialmente em regiões produtoras de grãos, a exemplo do Centro-Oeste e do Sul do Piauí. Apesar do otimismo em relação ao potencial do seu negócio, Elídio admite que 2020 será um ano desafiador e de mudança de planos, em função dos reflexos da pandemia do coronavírus.
Um exemplo disso é a contratação de profissionais. O empresário estava com um processo seletivo aberto, mas decidiu suspendê-lo diante do novo cenário. Para ele, o momento agora será de reorganização e paciência. "Enquanto isso, preservar as vidas deve ser a nossa prioridade", alertou.
PERFIL
- Nome: Elídio Gama Torezani
- Empresa: Hydra Irrigações
- No mercado: Há 23 anos
- Negócio: Sistemas de irrigação e afins
- Atuação: Nacional
- Funcionários: 25
JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR
Economia:
A necessidade de minimizar o uso dos recursos naturais e a demanda crescente por alimentos propicia um mercado amplo e que tende a evoluir ainda mais em nosso setor. Esse cenário exige produtividade com economia e consumo sustentável.
Coronavírus:
O maior problema enfrentado pela humanidade desde a Segunda Guerra Mundial. Exige a adoção de ações enérgicas e eficazes. Devemos gratidão a todos que estão se dedicando para conter o vírus. O momento tem propiciado manifestações de solidariedade muito valiosas.
Pedra no sapato:
A complexidade e os custos fiscais no Brasil.
Tenho vontade de fechar as portas quando:
Nunca. Estamos sempre nos reinventando para driblar os desafios.
Solto fogos quando:
Fazemos a diferença e somos reconhecidos e elogiados. Neste momento, percebo que o nosso trabalho contribui para a realização de sonhos e para o alcance das metas de muitas pessoas.
Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria:
Aperfeiçoaria ainda mais o nível tecnológico do mercado em que atuo.
Minha empresa precisa evoluir em:
Sempre é possível aprimorar o atendimento para ir além das expectativas dos clientes.
Se começasse um novo negócio seria:
Irrigação!
Futuro:
Queremos ampliar os nossos projetos e sistemas de irrigação nos locais em que já atuamos e em áreas que precisam de aprimoramento da produtividade no campo, contribuindo para a transformação de realidades.
Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:
Meu pai, que também se chama Elídio. Ele conquistou tudo, dentro daquilo que lhe coube, e garantiu o sustento de sua família.