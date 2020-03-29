Na Lata: Hydra aposta na irrigação sustentável para ganhar mercado

Elídio Gama Torezani é fundador e diretor da empresa Hydra Irrigações Crédito: Hydra Irrigações/Divulgação

A preocupação com o meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais têm ganhado cada vez mais força nos últimos anos em todo o mundo, mas não é de hoje que o agrônomo Elídio Gama Torezani bate na tecla que é preciso fazer o uso racional da água.

A busca pela aplicação sustentável desse bem hídrico fez com que o capixaba começasse a desenvolver projetos na área e a investir na disseminação de técnicas que evitam o desperdício.

Desde 1986 ele entrou para o mercado da irrigação, trabalhou para algumas empresas, mas decidiu tocar o próprio negócio a partir de 1997, quando fundou a Hydra Irrigações. Ele conta que chegou a dar sugestões de soluções nesse sentido de aproveitamento da água, mas como seus empregadores não as aproveitaram, optou por tocar seu caminho e investir no que acreditava.

Elídio conta que a empresa é precursora da irrigação por gotejamento, uma técnica que prioriza a economia dos recursos hídricos e permite a irrigação uniforme, com aplicação da água onde a planta realmente necessita. A companhia tem sede em Linhares e atua em vários Estados do país. Além da prestação de serviços no território nacional, recentemente a Hydra implantou seu sistema de irrigação por gotejamento em Trinidad e Tobago, na América Central. Ela passou a integrar um projeto de pesquisa feito pela Universidade das Índias Ocidentais para ampliar a cultura do cacau no país caribenho.

Para o empresário, ver a técnica ser disseminada é uma grande conquista. "Antes as pessoas ficavam falando que eu era louco, que eu estava falando com as paredes ao defender o uso racional da água por meio dessa técnica. Até que veio a crise hídrica de 2014. Com a escassez, muitos produtores passaram a olhar para o sistema de outra forma e desde então estamos conseguindo difundi-lo mais. "

Elídio considera que para prestar um serviço com mais qualidade, é fundamental investir continuamente no desenvolvimento de inovações. "Falo com a minha equipe que temos que estudar o tempo todo. Se você cochilar, alguém te atropela e as coisas ficam obsoletas. "

Mesmo querendo sair na frente da concorrência, o agrônomo diz que seu sonho é ver essa técnica mais disseminada no país. "Eu sozinho não resolvo o uso sustentável da água. Preciso contagiar principalmente meu concorrente a ter essa visão. Por isso, não acho ruim se o concorrente me copia. Quanto mais gente tiver usando meu discurso, mais fácil será meu trabalho (que hoje exige muito convencimento), e melhor será o resultado para todos e para o meio ambiente. Ser egoísta é burrice."

O empresário acrescenta que existem muitas oportunidades, especialmente em regiões produtoras de grãos, a exemplo do Centro-Oeste e do Sul do Piauí. Apesar do otimismo em relação ao potencial do seu negócio, Elídio admite que 2020 será um ano desafiador e de mudança de planos, em função dos reflexos da pandemia do coronavírus.

Um exemplo disso é a contratação de profissionais. O empresário estava com um processo seletivo aberto, mas decidiu suspendê-lo diante do novo cenário. Para ele, o momento agora será de reorganização e paciência. "Enquanto isso, preservar as vidas deve ser a nossa prioridade", alertou.

PERFIL

Nome: Elídio Gama Torezani

Elídio Gama Torezani Empresa: Hydra Irrigações



Hydra Irrigações No mercado: Há 23 anos



Há 23 anos Negócio: Sistemas de irrigação e afins



Sistemas de irrigação e afins Atuação: Nacional



Nacional Funcionários: 25



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR