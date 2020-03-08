Na Lata: Kemp vai lançar dois empreendimentos na Grande Vitória

Rubia Zanelato é fundadora da Kemp Engenharia Crédito: Kemp Engenharia/Divulgação

Um dos segmentos mais afetados pela crise econômica, o da construção civil, ensaia agora a sua retomada. A perspectiva otimista do setor é compartilhada pela empresária Rubia Zanelato, fundadora da Kemp Engenharia. Para ela, um dos fatores que será decisivo nesse processo é a baixa taxa de juros do país, que chegou ao seu menor patamar histórico, de 4,25% ao ano.

Confiante de que 2020 será capaz de ter uma economia mais estabilizada, a engenheira conta que tem planos de lançar dois empreendimentos: um neste ano e o outro em 2021, ambos em Vila Velha. Além deles, a construtora - que está desde 1997 no mercado e tem no portfólio 19 empreendimentos lançados - prevê entregar dois imóveis no próximo ano.

Atualmente, a Kemp está presente na cidade canela-verde e em Cariacica, mas Rubia conta que a empresa estuda passar a atuar em outros municípios capixabas. Ela não revela, porém, quais são os de maior interesse.

Questionada sobre as novidades que esse mercado oferece, a empresária diz que a Kemp está focada em facilitar o dia a dia das pessoas por meio dos seus imóveis. "A gente tem apostado nos nossos empreendimentos em áreas que facilitem a vida dos clientes. Por exemplo, oferecendo espaços de coworking", contou.

Na data em que é comemorado o Dia da Mulher, Rubia observa que o ramo da construção civil ainda é muito masculino, mas que as mulheres têm conquistado seu espaço e respeito demonstrando competência.

"Estamos na era do empoderamento feminino. As mulheres estão ocupando papéis cada vez mais importantes, seja na área empresarial ou no âmbito familiar. Em todas os ramos estamos ganhando força. Na construção civil o mercado já está bem melhor, e a discriminação vem reduzindo. Estamos provando pela nossa competência que podemos trabalhar de igual para igual", frisou ao citar que a diretoria da Kemp é formada em sua maioria por mulheres.

PERFIL

Nome: Rubia Zanelato

Rubia Zanelato Empresa: Kemp Engenharia



Kemp Engenharia No mercado: Desde 1997



Desde 1997 Negócio: Construção civil



Construção civil Atuação: Vila Velha e Cariacica



Vila Velha e Cariacica Funcionários: 400



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia: Estou confiante que a economia geral e a do setor da construção vai retomar em 2020. Pedra no sapato: A burocracia dos órgãos públicos. Tenho vontade de fechar as portas quando: Sou perseverante. Não tenho vontade não. Solto fogos quando: Vejo nossos sonhos e objetivos serem alcançados e, com isso, construímos sonhos de outras pessoas também, que é a realização do cliente. Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria: Acredito que a gente precisa se unir mais, e quando falo a gente me refiro ao setor empresarial e órgãos públicos. Acredito que precisa ser criada uma via de mão dupla e passarmos a ter o poder público olhando para a construção civil mais como uma parceira que ajuda a economia girar. Minha empresa precisa evoluir em: Estamos muito focados em melhorar o relacionamento com o cliente. Cada vez precisamos entender mais o consumidor e sermos melhores nas relações interpessoais. Se começasse um novo negócio seria: Novamente na construção civil. Futuro: É de otimismo, especialmente diante das baixas taxas de juros que temos hoje no Brasil. Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro: O empresário Jorge Paulo Lemann. Considero ele um grande empreendedor, determinado e perseverante.