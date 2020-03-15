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Empreendedores do ES

Na Lata: joalheria capixaba expande negócios para EUA e Europa

Jogo rápido com o empresário Dorion Soares

Publicado em 15 de Março de 2020 às 13:00

Públicado em 

15 mar 2020 às 13:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

O empresário Dorion Soares Crédito: Dorion Soares/Divulgação
Há 10 anos o empresário Dorion Soares abriu sua joalheria, mas não é de hoje que ele vive nesse meio de gemas e designer de joias.  O aprendizado na área veio da família, especialmente do seu pai José Soares da Costa.  O negócio que começou no Espírito Santo hoje ganha o mundo e, de acordo com Dorion, o planejamento da empresa é expandir ainda mais para o exterior. 
"Para 2020, inauguramos loja num navio de cruzeiro da empresa Harden Brothers, que tem atuação nas rotas dos Estados Unidos, México e países da Europa. Também há a abertura do nosso showroom em Manhattan, Nova Iorque. E estamos com exposição da nossa alta joalheira em Londres. Queremos expandir a marca no mercado internacional", conta. 
Segundo ele, o foco principal é os Estados Unidos, onde está concentrado o maior consumo mundial da área de gemas e joalheria. Outro local no radar da empresa é a expansão para países emergentes, como Emirados Árabes. 
Dorion Soares explica que esse é um mercado em que o padrão de excelência e a qualidade são indispensáveis. "A joia tem que ter identidade própria, design exclusivo, gemas importantes e de boa qualidade. Isso é o padrão de excelência e se diferencia do que é comum", observa o empresário ao citar que fora do Brasil os clientes valorizam muito a produção artesanal e exclusiva.

PERFIL

  • Nome: Dorion Soares
  • Empresa: Dorion Soares Joalheira e DLS Gemstones
  • No mercado: Há 10 anos (joalheria)
  • Negócio: Designer de joias e fornecimento de gemas
  • Atuação: Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, além da participação nas principais feiras no mundo: Arizona, Hong Kong, Nova Iorque, Canadá, Londres.
  • Funcionários: 55 entre diretos e indiretos 

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia:

No Brasil a expectativa é de retomada, mas não com a velocidade que todos queriam. Acredito que com ajustes necessários que estão sendo feitos e planejados, a tendência é crescer.

Pedra no sapato:

A falta de caráter, de profissionalismo e de pontualidade.

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Nunca tenho. Estou sempre buscando novos desafios e conquistas.

Solto fogos quando:

Consigo surpreender as expectativas do cliente.

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...:

A burocracia que existe para a realização de negócios, daria mais agilidade a esse processo, especialmente na área internacional. Também mudaria o nível de profissionalismo da mão de obra, principalmente estimulando uma visão mais globalizada nos profissionais que atuam nessa área.

Minha empresa precisa evoluir em:

Tecnologia de produção.

Se começasse um novo negócio seria...:

Começaria na mesma área.

Futuro:

Expansão da marca no mercado internacional, com a abertura de mais pontos de vendas no exterior.

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

Meu pai, José Soares da Costa. Ele me deixou por herança todos os valores que são fundamentais como empresa e ser humano, além de expertise e conhecimento na área.
Joia produzida pela Joalheria Dorion Soares Crédito: Dorion Soares/Divulgação

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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