Na Lata: joalheria capixaba expande negócios para EUA e Europa

O empresário Dorion Soares Crédito: Dorion Soares/Divulgação

Há 10 anos o empresário Dorion Soares abriu sua joalheria, mas não é de hoje que ele vive nesse meio de gemas e designer de joias. O aprendizado na área veio da família, especialmente do seu pai José Soares da Costa. O negócio que começou no Espírito Santo hoje ganha o mundo e, de acordo com Dorion, o planejamento da empresa é expandir ainda mais para o exterior.

"Para 2020, inauguramos loja num navio de cruzeiro da empresa Harden Brothers, que tem atuação nas rotas dos Estados Unidos, México e países da Europa. Também há a abertura do nosso showroom em Manhattan, Nova Iorque. E estamos com exposição da nossa alta joalheira em Londres. Queremos expandir a marca no mercado internacional", conta.

Segundo ele, o foco principal é os Estados Unidos, onde está concentrado o maior consumo mundial da área de gemas e joalheria. Outro local no radar da empresa é a expansão para países emergentes, como Emirados Árabes.

Dorion Soares explica que esse é um mercado em que o padrão de excelência e a qualidade são indispensáveis. "A joia tem que ter identidade própria, design exclusivo, gemas importantes e de boa qualidade. Isso é o padrão de excelência e se diferencia do que é comum", observa o empresário ao citar que fora do Brasil os clientes valorizam muito a produção artesanal e exclusiva.

PERFIL

Nome: Dorion Soares

Dorion Soares Empresa: Dorion Soares Joalheira e DLS Gemstones



Dorion Soares Joalheira e DLS Gemstones No mercado: Há 10 anos (joalheria)



Há 10 anos (joalheria) Negócio: Designer de joias e fornecimento de gemas



Designer de joias e fornecimento de gemas Atuação: Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, além da participação nas principais feiras no mundo: Arizona, Hong Kong, Nova Iorque, Canadá, Londres.

Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, além da participação nas principais feiras no mundo: Arizona, Hong Kong, Nova Iorque, Canadá, Londres. Funcionários: 55 entre diretos e indiretos

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia: No Brasil a expectativa é de retomada, mas não com a velocidade que todos queriam. Acredito que com ajustes necessários que estão sendo feitos e planejados, a tendência é crescer. Pedra no sapato: A falta de caráter, de profissionalismo e de pontualidade. Tenho vontade de fechar as portas quando: Nunca tenho. Estou sempre buscando novos desafios e conquistas. Solto fogos quando: Consigo surpreender as expectativas do cliente. Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...: A burocracia que existe para a realização de negócios, daria mais agilidade a esse processo, especialmente na área internacional. Também mudaria o nível de profissionalismo da mão de obra, principalmente estimulando uma visão mais globalizada nos profissionais que atuam nessa área. Minha empresa precisa evoluir em: Tecnologia de produção. Se começasse um novo negócio seria...: Começaria na mesma área. Futuro: Expansão da marca no mercado internacional, com a abertura de mais pontos de vendas no exterior. Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro: Meu pai, José Soares da Costa. Ele me deixou por herança todos os valores que são fundamentais como empresa e ser humano, além de expertise e conhecimento na área.