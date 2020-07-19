Na Lata: Cliente vai poder fazer "test living" antes de comprar imóvel

Felipe Ribeiro é o CEO da Im7 Vendas e Aluguel Compartilhados Crédito: Arquivo pessoal

A startup capixaba do ramo imobiliário, a Im7, vem buscando inovar no setor. Além de ter desenvolvido uma ferramenta que conecta os corretores de imóveis aos desejos dos clientes e oferece mais de 2.500 opções de investimentos, agora, a empresa traz uma nova proposta para quem quer comprar o apartamento ou a casa dos sonhos: o Test Living.

Trata-se de uma modalidade em que o interessado aluga o imóvel que deseja comprar, por 12 meses, e só ao final desse prazo decide se irá ou não adquiri-lo. Caso a resposta seja positiva, todas as quantias pagas durante o período de um ano são abatidas no valor de compra. Mas se o potencial comprador não fechar o negócio, ele deixa o local sem sofrer qualquer tipo de penalidade.

Para o fundador e CEO da Im7, Felipe Ribeiro, o Test Living é interessante para os dois lados. "É uma solução para o cliente que está indeciso e sem perspectiva, mas tem necessidade de habitar, e também para a construtora que, porventura, esteja com o estoque parado", argumentou.

O modelo, segundo ele, é inédito no mercado capixaba e, por enquanto, a empresa está iniciando as parcerias junto às construtoras. Ele acredita que a ideia tende a ganhar fôlego especialmente neste período de pandemia do novo coronavírus, em que existem muitas incertezas na economia e isso acaba impactando as negociações no mercado imobiliário.

Ele, que é economista e tem experiência de 15 anos no setor imobiliário, pondera que as construtoras que têm objetivo original de venda e não de aluguel acabam ficando com seus estoques parados em épocas de crise . "Então, a gente quer contribuir para que haja uma movimentação no imóvel que está com uma certa vacância. Isso além de fazer com que circulem mais pessoas pelo prédio e conheça o empreendimento, ajuda a reduzir custos fixos que a construtora tem, por exemplo, com condomínio."

Felipe Ribeiro contou que a novidade já atraiu interessados. Um casal que mora atualmente em Dublin, na Irlanda, resolveu todo o trâmite da moradia de forma remota. Gabriel Miranda Lyra e Wliany de Paula Costa pretedem voltar para o Brasil e decidiram morar por 12 meses em um edifício em Jardim Camburi, Vitória. Só depois desse período vão bater o martelo se continuam ou não na unidade, que é da Grasselli Engenharia, construtora que aderiu ao novo modelo.

Equipe da capixaba Im7 Crédito: Im7/Divulgação

PERFIL

Nome: Felipe Ribeiro

Felipe Ribeiro Empresa: Im7 Vendas e Aluguel Compartilhados



Im7 Vendas e Aluguel Compartilhados No mercado: Há 2 anos



Há 2 anos Cargo na empresa: CEO



CEO Negócio: Mercado imobiliário



Mercado imobiliário Atuação: ES



ES Funcionários: 8



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR