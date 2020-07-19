Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Empreendedores do ES

Na Lata: Cliente vai poder fazer "test living" antes de comprar imóvel

A coluna conversou com o empresário Felipe Ribeiro, da Im7 Vendas e Aluguel Compartilhados, que falou sobre uma nova modalidade de negócio no mercado imobiliário

Publicado em 19 de Julho de 2020 às 05:00

Públicado em 

19 jul 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Felipe Ribeiro é o CEO da Im7 Vendas e Aluguel Compartilhados
Felipe Ribeiro é o CEO da Im7 Vendas e Aluguel Compartilhados Crédito: Arquivo pessoal
A startup capixaba do ramo imobiliário, a Im7, vem buscando inovar no setor. Além de ter desenvolvido uma ferramenta que conecta os corretores de imóveis aos desejos dos clientes e oferece mais de 2.500 opções de investimentos, agora, a empresa traz uma nova proposta para quem quer comprar o apartamento ou a casa dos sonhos: o Test Living. 
Trata-se de uma modalidade em que o interessado aluga o imóvel que deseja comprar, por 12 meses, e só ao final desse prazo decide se irá ou não adquiri-lo. Caso a resposta seja positiva, todas as quantias pagas durante o período de um ano são abatidas no valor de compra. Mas se o potencial comprador não fechar o negócio, ele deixa o local sem sofrer qualquer tipo de penalidade. 
Para o fundador e CEO da Im7, Felipe Ribeiro, o Test Living é interessante para os dois lados. "É uma solução para o cliente que está indeciso e sem perspectiva, mas tem necessidade de habitar, e também para a construtora que, porventura, esteja com o estoque parado", argumentou. 
O  modelo, segundo ele, é inédito no mercado capixaba e, por enquanto, a empresa está iniciando as parcerias junto às construtoras. Ele acredita que a ideia tende a ganhar fôlego especialmente neste período de pandemia do novo coronavírus, em que existem muitas incertezas na economia e isso acaba impactando as negociações no mercado imobiliário. 
Ele, que é economista e tem experiência de 15 anos no setor imobiliário, pondera que as construtoras que têm objetivo original de venda e não de aluguel acabam ficando com seus estoques parados em épocas de crise. "Então, a gente quer contribuir para que haja uma movimentação no imóvel que está com uma certa vacância. Isso além de fazer com que circulem mais pessoas pelo prédio e conheça o empreendimento, ajuda a reduzir custos fixos que a construtora tem, por exemplo, com condomínio."
Felipe Ribeiro contou que a novidade já atraiu interessados. Um casal que mora atualmente em Dublin, na Irlanda, resolveu todo o trâmite da moradia de forma remota. Gabriel Miranda Lyra e Wliany de Paula Costa pretedem voltar para o Brasil e decidiram morar por 12 meses em um edifício em Jardim Camburi, Vitória. Só depois desse período vão bater o martelo se continuam ou não na unidade, que é da Grasselli Engenharia, construtora que aderiu ao novo modelo. 
Equipe da capixaba Im7
Equipe da capixaba Im7 Crédito: Im7/Divulgação

Veja Também

Na Lata: Pandemia vai mudar o perfil do imóvel dos sonhos

Momento é favorável para comprar ou investir em imóveis

PERFIL

  • Nome: Felipe Ribeiro
  • Empresa: Im7 Vendas e Aluguel Compartilhados
  • No mercado: Há 2 anos
  • Cargo na empresa: CEO
  • Negócio: Mercado imobiliário
  • Atuação: ES
  • Funcionários: 8

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia:

O vento mudou no momento em que iríamos levantar voo e precisamos de forma radical estabelecer novos processos para seguir viagem. Entretanto, confio no Brasil e, principalmente, em nossa capacidade de adaptação e arranjo produtivo. Já tivemos 13 trilhões por cento de inflação em 15 anos, confisco de poupança, instabilidade de preços, indexações monetárias, congelamento e chegamos até aqui. Somos praticamente imunes a tudo. 

Pandemia do coronavírus:

Estamos migrando para um novo normal, momento no qual janelas de oportunidades se abrem. Como o afastamento social se faz necessário, a tecnologia e o digital vão demandar cada vez mais relacionamento e relevância para as relações comerciais e de consumo. 

Pedra no sapato:

Dificuldade na obtenção dos recursos prometidos para as pequenas e médias empresas. 

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Nunca. Se fechar as portas for sinônimo de desistir, a gente erra rápido e muda rápido, mas desistir nunca. 

Solto fogos quando:

Tenho sucesso nas minhas ações. Acho importante comemorarmos toda conquista, pois nosso maior legado está no caminho e não no fim. O fim quero que nunca chegue, apenas conquistas pelo caminho. 

Minha empresa precisa evoluir em:

Na comunicação com os agentes do mercado imobiliário, no desenvolvimento da cultura da economia compartilhada e compartilhamento de informação. Trata-se de um mercado bastante conservador e muito engessado em práticas e arranjos que dificultam a jornada de compra, venda e locação do imóvel. 

Se começasse um novo negócio seria...:

No amplo e crescente mundo animal. Os pets estão cada vez mais demandando produtos e serviços.

Futuro:

Agora já conseguimos enxergar a luz no fim do túnel. Entre todos os mercados, o mercado imobiliário é o mais seguro e sempre recebeu uma atenção especial das políticas governamentais. Agora com a Selic em 2,25%, esperamos também uma nova redução na taxa de juros do financiamento habitacional e uma inversão na regra de negócio que coloca nesse cenário a locação de imóveis mais rentável que os títulos de rendas fixas tradicionais, como CDB, LCI, LCA. 

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

Além de meus sócios, pois sigo o princípio de me juntar com profissionais melhores que eu em algum aspecto, cito Tallis Gomes, fundador da Easy Táxi, agora sob o guarda-chuva da Cabfy. Como referência capixaba cito Roney Helia, CEO e Cofundador da Multifidelidade, empreendedor que pude acompanhar no início do desenvolvimento da Multifidelidade e que abriu meus horizontes de possibilidades para o mercado imobiliário.
CONFIRA OUTROS EMPRESÁRIOS QUE JÁ PARTICIPARAM DO "NA LATA"

Veja Também

Grupo capixaba do setor automotivo investe R$ 10 milhões no Rio

Bandes prepara linha de crédito para empresas afetadas pela pandemia

Grupo Oba vai investir R$ 50 milhões em novos negócios em Cariacica

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Economia espírito santo Mercado imobiliário Empreendedorismo Entrevistas na Lata
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados