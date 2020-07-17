Grupo capixaba do setor automotivo investe R$ 10 milhões no Rio

O Motor Group Vitória, grupo capixaba do setor automotivo dos empresários Netto Soares e Renato Bello, está expandindo os negócios. Mesmo em meio à crise do novo coronavírus, os representantes das marcas BMW, Mini, Volvo, Audi, BMW Motorrad, Ducati e Triumph investiram R$ 10 milhões na construção e na operação da BM Rio, loja da BMW e Mini na Zona Sul carioca, a primeira do grupo no Estado.
O grupo teve um faturamento de R$ 200 milhões em 2019 e, apesar da pandemia, a expectativa em 2020 é superar essa marca. No ano passado a empresa alcançou 70% do market share (participação no mercado) estadual, se consolidando como o maior grupo do segmento premium no Espírito Santo.
“A abertura da BM Rio é um passo bastante significativo para o crescimento do grupo à nível nacional. Além da nova loja, para o próximo ano esperamos obter o market share de 75%. Sobretudo, mais do que números queremos superar as expectativas dos nossos clientes com o melhor atendimento e experiência”, afirmou Renato Bello.
Segundo o empresário, para celebrar o novo negócio, a empresa fará como ação de lançamento uma live exclusiva da cantora Paula Toller dentro da concessionária, nesta sexta-feira (17), às 20 horas. Quem quiser acompanhar, o show será transmitido pelo www.youtube.com/user/paulatolleroficial.