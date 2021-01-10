Pequeno dicionário para o ano que começou

A - Aglomerar ainda não pode.
B - Beijo de amor, um sábado de paz, o gol da virada, um tupperware em que a tampa ainda encaixa: essas pequenas alegrias da vida adulta, como a canção.
C - Contar histórias, aqui, ali, em qualquer lugar.
Compreender frases, colecionar palavras.
Cohen, Leonard: "É pela rachadura que entra a luz".
D - Discos de vinil, nova temporada.
De bicicleta, sempre que possível.
Difícil é abraçar com o cotovelo.
E - Equilíbrio no pensar.
Equilíbrio no falar.
Equilíbrio no sentir.
F - Foco, força e fé: dos clichês que funcionam.
G - Gestos pequenos dizem muito.
Gratidão para além do desgaste.
Graves e agudos em perfeita harmonia.
H - Home office, segunda temporada.
I - Isolamento, idem.
J - Juízo ou pelo menos bom gosto: é o que eu sempre digo.
K - Keep calm e...
[Complete com a frase de sua preferência]
L - Luiz Melodia em 1978: "Mesmo se tudo juntar por aí, em nós o só há de sempre existir".
Luiz Melodia em 1976: "Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais…".
Luiz Melodia em 1972, bem no compasso.
M - Melodia, el gato negro.
Movimento, um santo remédio.
Meu corpo, minhas regras.
N - Não é só uma gripezinha.
O - O que disse o escritor: “Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista”.
O que disse o filósofo: “Propósito é quando seus talentos se encontram com as necessidades do mundo”.
O que disse o compositor: “Não me peça para morrer calado”.
P - Pizza de domingo, sempre que possível.
Pequenas notas mentais ou a lápis.
Pandemia ainda não acabou.
Q - Quase 2 milhões de mortos: o motivo da pressa, a razão da angústia, a causa da ansiedade.
R - Reduzir as expectativas.
Respirar profundamente.
Reorganizar as coisas, a casa, tudo.
[E um pouco de rum para os dias difíceis]
S - Segue o baile da vida para quem fica, mesmo que fácil não seja.
T - Tecer com alegria apesar das dores.
Tentar ser leve apesar do que pesa.
Traçar novos planos apesar da descrença.
U - Um amor: bolo de rolo.
Uma mania 20-21: GIF do Instagram Stories.
Um vício incurável: Coca-Cola.
V - Vacina, é claro.
W - White people problem que ainda não aprendi a administrar [desculpa, gente]: chuveiro queimado.
X - Xadrez, poás e estampas variadas.
Xícaras antigas: amo.
Xaveco fraco não cola.
Y - Yin e Yang, uma vez mais.
Z - Zelo, mais do que nunca.
Zimbro, gim, saúde pra nós!