Pequeno dicionário para o ano que começou

Dicionário dos acontecimentos que já têm desenhado o ano de 2021 Crédito: jcomp/freepik

A - Aglomerar ainda não pode.

B - Beijo de amor, um sábado de paz, o gol da virada, um tupperware em que a tampa ainda encaixa: essas pequenas alegrias da vida adulta, como a canção.

C - Contar histórias, aqui, ali, em qualquer lugar.

Compreender frases, colecionar palavras.

Cohen, Leonard: "É pela rachadura que entra a luz".

D - Discos de vinil, nova temporada.

De bicicleta, sempre que possível.

Difícil é abraçar com o cotovelo.

E - Equilíbrio no pensar.

Equilíbrio no falar.

Equilíbrio no sentir.

F - Foco, força e fé: dos clichês que funcionam.

G - Gestos pequenos dizem muito.

Gratidão para além do desgaste.

Graves e agudos em perfeita harmonia.

H - Home office, segunda temporada.

I - Isolamento, idem.

J - Juízo ou pelo menos bom gosto: é o que eu sempre digo.

K - Keep calm e...

[Complete com a frase de sua preferência]

L - Luiz Melodia em 1978: "Mesmo se tudo juntar por aí, em nós o só há de sempre existir".

Luiz Melodia em 1976: "Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais…".

Luiz Melodia em 1972, bem no compasso.

M - Melodia, el gato negro.

Movimento, um santo remédio.

Meu corpo, minhas regras.

N - Não é só uma gripezinha.

O - O que disse o escritor: “Não basta não ser racista. É preciso ser antirracista”.

O que disse o filósofo: “Propósito é quando seus talentos se encontram com as necessidades do mundo”.

O que disse o compositor: “Não me peça para morrer calado”.

P - Pizza de domingo, sempre que possível.

Pequenas notas mentais ou a lápis.

Pandemia ainda não acabou.

Q - Quase 2 milhões de mortos: o motivo da pressa, a razão da angústia, a causa da ansiedade.

R - Reduzir as expectativas.

Respirar profundamente.

Reorganizar as coisas, a casa, tudo.

[E um pouco de rum para os dias difíceis]

S - Segue o baile da vida para quem fica, mesmo que fácil não seja.

T - Tecer com alegria apesar das dores.

Tentar ser leve apesar do que pesa.

Traçar novos planos apesar da descrença.

U - Um amor: bolo de rolo.

Uma mania 20-21: GIF do Instagram Stories.

Um vício incurável: Coca-Cola.

V - Vacina, é claro.

W - White people problem que ainda não aprendi a administrar [desculpa, gente]: chuveiro queimado.

X - Xadrez, poás e estampas variadas.

Xícaras antigas: amo.

Xaveco fraco não cola.

Y - Yin e Yang, uma vez mais.

Z - Zelo, mais do que nunca.