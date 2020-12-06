No pós-pandemia, a fé na festa há de mostrar sua potência

É preciso resistir e reconstruir a esperança em dias melhores Crédito: photoangel/Freepik

pandemia tem nos privado dos abraços, de encontros, de conversas ao pé do ouvido, da alegria de ver os espaços coletivos ocupados de modo despretensioso e despreocupado. Por causa dela, mudamos a forma de nos cumprimentar, de trabalhar, de fazer compras, de festejar as conquistas, de chorar as perdas, de ir, sair, ficar.

Mas que ninguém se engane: apesar do cansaço do confinamento, ou damos um passo atrás de volta ao distanciamento social ou ficaremos agarrados numa extenuante quarentena por muito tempo.

O medo do retrocesso, eu sei, nos rodeia. A onda conservadora que se abateu sobre nós indica que não vai ser tarefa fácil reocupar com artes e afetos as avenidas, as esquinas e os becos. Tampouco promete ser moleza retomar o uso político dos territórios, como o geógrafo Milton Santos ensinou que deveria ser.

O desencanto tomou conta do corpo encantado das ruas, para usar a expressão do historiador Luiz Antônio Simas em sua sábia defesa do espaço público como lugar de vivências por vocação.

O carnaval, as rodas de samba, a torcida no estádio para ver o futebol, os pequenos comércios engolidos pela crise, a cultura que pulsa em eventos ao ar livre, a revitalização das áreas históricas, a boemia sem risco dos tempos pré-Covid-19... As ausências mostram o quanto a magia do movimento tem perdido a batalha para a lógica das grandes vias como mero local de passagem.

A pandemia contribuiu decisivamente para a visão da rua como um lugar hostil. Mas a verdade é que o esvaziamento do espaço público começou bem antes do coronavírus . Um enorme ecossistema cultural se esvazia junto: produtores, artistas e suas equipes, pequenos comerciantes, a plateia, manifestações tradicionais, uma cena inteira.