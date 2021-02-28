Semana começa com sol na Grande Vitória; veja previsão nas demais regiões

Previsão é de tempo aberto e ensolarado em Vitória na segunda-feira (1º) Crédito: Fernando Madeira

Março vai começar com tempo aberto na Grande Vitória . A previsão para a segunda-feira (1º) é de tempo firme, sem previsão de chuva, na Região Metropolitana, com temperatura variando entre 23ºC e 31ºC, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).

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Mesmo clima está previsto para as regiões Sul e Serrana do Estado, com temperaturas que vão variar entre 16ºC, nas áreas mais altas, e 19ºC, nas áreas mais baixas, e 34ºC. Apenas no Caparaó pode chover no final do dia.

TEMPO NUBLADO NO NORTE

A previsão para as regiões Norte, Noroeste e Nordeste é de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva fraca ao longo do primeiro dia de março.

Mesmo com as possíveis chuvas, a tendência é que faça calor. A temperatura nesses locais deve ficar entre 21ºC e 32ºC.

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