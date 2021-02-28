Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo

Semana começa com sol na Grande Vitória; veja previsão nas demais regiões

Norte do Estado pode registrar chuvas fracas ao longo do primeiro dia de março, já nas regiões Sul e Serrana o tempo será de sol

Publicado em 28 de Fevereiro de 2021 às 10:18

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

28 fev 2021 às 10:18
Quinta-feira (26) de tempo aberto e ensolarado em Vitória
Previsão é de tempo aberto e ensolarado em Vitória na segunda-feira (1º) Crédito: Fernando Madeira
Março vai começar com tempo aberto na Grande Vitória. A previsão para a segunda-feira (1º) é de tempo firme, sem previsão de chuva, na Região Metropolitana, com temperatura variando entre 23ºC e 31ºC, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Semana começa com sol na Grande Vitória
Mesmo clima está previsto para as regiões Sul e Serrana do Estado, com temperaturas que vão variar entre 16ºC, nas áreas mais altas, e 19ºC, nas áreas mais baixas, e 34ºC. Apenas no Caparaó pode chover no final do dia.

Veja Também

Carro invade entrada de condomínio na Praia do Canto, em Vitória

Moradores reclamam de lagoa em estrada após obra em rodovia de Colatina

Cordeiro mascote de hospital veterinário faz sucesso em Vila Velha

TEMPO NUBLADO NO NORTE

A previsão para as regiões Norte, Noroeste e Nordeste é de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva fraca ao longo do primeiro dia de março.
Mesmo com as possíveis chuvas, a tendência é que faça calor. A temperatura nesses locais deve ficar entre 21ºC e 32ºC.

TENDÊNCIA PARA A SEMANA

O Incaper aponta que a tendência para a semana é de que o sol apareça com mais força. No Norte, Noroeste e Nordeste pode ter chuvas rápidas pela manhã, mas com abertura de nuvens no resto do dia.

Veja Também

Acesso ao Parque da Fonte Grande aparenta estar abandonado, em Vitória

Covid-19: Piúma segue como único município do ES em risco alto

Veja como será a volta das aulas presenciais nas escolas da Grande Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Clima
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?
Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados