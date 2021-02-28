Semana começa com sol na Grande Vitória; veja previsão nas demais regiões

Março vai começar com tempo aberto na Grande Vitória. A previsão para a segunda-feira (1º) é de tempo firme, sem previsão de chuva, na Região Metropolitana, com temperatura variando entre 23ºC e 31ºC, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Semana começa com sol na Grande Vitória
Mesmo clima está previsto para as regiões Sul e Serrana do Estado, com temperaturas que vão variar entre 16ºC, nas áreas mais altas, e 19ºC, nas áreas mais baixas, e 34ºC. Apenas no Caparaó pode chover no final do dia.
TEMPO NUBLADO NO NORTE
A previsão para as regiões Norte, Noroeste e Nordeste é de sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva fraca ao longo do primeiro dia de março.
Mesmo com as possíveis chuvas, a tendência é que faça calor. A temperatura nesses locais deve ficar entre 21ºC e 32ºC.
TENDÊNCIA PARA A SEMANA
O Incaper aponta que a tendência para a semana é de que o sol apareça com mais força. No Norte, Noroeste e Nordeste pode ter chuvas rápidas pela manhã, mas com abertura de nuvens no resto do dia.