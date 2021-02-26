Moradores reclamam de lagoa em estrada após obra em rodovia de Colatina

Estrada é inundada em Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Os moradores de Córrego do Argeu, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, reclamam que, após a construção do contorno da ES-080, a terra utilizada na obra entupiu uma das manilhas da estrada que dá acesso à comunidade, e a água acumulada formou uma lagoa, inundando o acesso à região.

Segundo os moradores, um córrego passava perto da estrada e, após as obras na rodovia - realizadas pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) -, se transformou em uma lagoa.

Estrada é inundada em Colatina Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Nivaldo Morelato, lavrador e morador da comunidade, conta que o único acesso público entre o Córrego do Argeu e a rodovia é pela estrada agora inundada. "Está interditada por conta da lagoa que se formou, e por causa disso a gente tem que depender de favor de vizinhos para poder ter acesso à rodovia", conta. Ele, que tem uma mãe acamada e um irmão que está fazendo tratamento contra o câncer, se preocupa com a falta da estrada. "A gente se preocupa em ficar sem saída", finaliza.

Com a estrada inundada, quem quer sair ou entrar em Córrego do Argeu agora tem que passar por um caminho particular, que fica na frente da casa de um dos residentes da comunidade. O problema é que, por se tratar de uma estrada particular, nem sempre a porteira de acesso está aberta. "Às vezes, de noite, eu tenho que vir aqui abrir a porteira para os outros", conta Beto Morelato, morador e proprietário da estrada particular.

O QUE DIZ O DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS

À TV Gazeta, O DER-ES afirma que colocou uma máquina para melhorar o escoamento da água no local.