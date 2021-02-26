Carro invade entrada de condomínio na Praia do Canto, em Vitória

Um carro invadiu a entrada de um prédio na Praia do Canto, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (26). O acidente aconteceu na Avenida Joaquim Lírio, em um condomínio localizado perto de uma lanchonete e de um centro comercial da região. Felizmente, ninguém se feriu.
De acordo com informações passadas pela Guarda Municipal de Vitória, a condutora de 66 anos estava em uma mercearia próxima ao local e se confundiu ao sair com o carro, que é automático. Por engano, ela acelerou com o veículo para frente ao invés de dar ré e acabou perdendo o controle.
O automóvel, um Renault Sandero, quebrou o vidro da entrada do prédio. Os cacos ficaram espalhados pela calçada. Apesar do susto, a motorista, que era a única ocupante do carro, não se feriu e nenhum pedestre foi atingido no acidente. O trânsito na avenida não precisou ser interditado e segue normalmente.
Por volta das 15h30, a Guarda Municipal de Vitória e equipes do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar deixaram o local. No entanto, o veículo permanecia preso à entrada do condomínio, como mostram as imagens recebidas por A Gazeta.