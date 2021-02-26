AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Manifestação

Grupo de motoboys faz protesto na Serra; trânsito fica travado na Norte-Sul

Segundo a Guarda Municipal da Serra, o grupo saiu da rotatória do Hospital Dório Silva, em Laranjeiras, e seguiu pela avenida Norte Sul. A Guarda informou que o protesto é pacífico

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 10:03

Publicado em 

26 fev 2021 às 10:03
Grupo de motoboys faz protesto na Serra
Categoria protesta contra a alta no preço da gasolina e por melhorias nas condições de trabalho Crédito: Internauta
Um grupo de motoboys faz um protesto na Serra, na manhã desta sexta-feira (26). A reportagem não conseguiu contato com a organização do ato para saber o motivo da manifestação, mas a categoria já tinha previsto um protesto contra a alta no preço da gasolina e por melhorias nas condições de trabalho.
Segundo a Guarda Municipal da Serra, o grupo saiu da rotatória do hospital Dório Silva, em Laranjeiras, e seguiu pela avenida Norte-Sul. A Guarda informou que o protesto é pacífico.
De acordo com os agentes, os organizadores combinaram com a Polícia Militar de seguir com a manifestação até o bairro de Fátima, também na Serra, onde o ato será encerrado.
Por causa do protesto, o trânsito é intenso na avenida Norte Sul, na Serra. O congestionamento já se aproxima do cruzamento da avenida com a ES 010, na região do bairro Jardim Limoeiro. Pelo menos duas viaturas da Polícia Militar acompanham a manifestação.

Veja Também

Linhares: motoristas voltam a fechar a BR 101 em protesto contra alta dos combustíveis

Procons e outros órgãos do consumidor estão de olho no preço da gasolina

Casagrande: "Em 2011 a gasolina custava R$ 2,60 e o ICMS era o mesmo"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

gasolina Serra Manifestação Combustível
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 26/06/2026
Imagem de destaque
Organização, velocidade e 'Messi japonês': o que esperar do Japão, próximo adversário do Brasil na Copa
Japão e Suécia empataram em 1 a 1 pela Copa do Mundo 2026
Japão empata com a Suécia e encara o Brasil no mata-mata da Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados