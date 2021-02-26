Grupo de motoboys faz protesto na Serra; trânsito fica travado na Norte-Sul

Um grupo de motoboys faz um protesto na Serra, na manhã desta sexta-feira (26). A reportagem não conseguiu contato com a organização do ato para saber o motivo da manifestação, mas a categoria já tinha previsto um protesto contra a alta no preço da gasolina e por melhorias nas condições de trabalho.
Segundo a Guarda Municipal da Serra, o grupo saiu da rotatória do hospital Dório Silva, em Laranjeiras, e seguiu pela avenida Norte-Sul. A Guarda informou que o protesto é pacífico.
De acordo com os agentes, os organizadores combinaram com a Polícia Militar de seguir com a manifestação até o bairro de Fátima, também na Serra, onde o ato será encerrado.
Por causa do protesto, o trânsito é intenso na avenida Norte Sul, na Serra. O congestionamento já se aproxima do cruzamento da avenida com a ES 010, na região do bairro Jardim Limoeiro. Pelo menos duas viaturas da Polícia Militar acompanham a manifestação.