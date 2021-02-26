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Meio ambiente

Acesso ao Parque da Fonte Grande aparenta estar abandonado, em Vitória

Frequentadores encontram vegetação densa por falta de poda, árvores caídas no meio da trilha e guarita de entrada depredada; prefeitura garante que fará manutenção no local

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 20:27

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

26 fev 2021 às 20:27
Visitantes que sobem pela portaria de Fradinhos para visitar o Parque da Fonte Grande, enfrentam o matagal
Visitantes que sobem pela portaria de Fradinhos para visitar o Parque da Fonte Grande, enfrentam o matagal Crédito: Fernando Madeira
O Parque da Fonte Grande é um dos principais pontos de turismo ao ar livre de Vitória. Para acessar o topo da montanha, onde há um mirante que permite avistar toda a Capital, o frequentador pode ir pela entrada principal, no bairro Grande Vitória, ou pela trilha, cujo acesso é pelo bairro Fradinhos.
Os turistas mais aventureiros que optarem pelo acesso da trilha, porém, vão encontrar dificuldades. Isso porque a entrada está com aspecto de abandono, com a vegetação alta que dificulta a passagem das pessoas. A guarita também parece estar completamente fechada, mesmo com a presença de seguranças no local, e parece ter sido até depredada, com telhas faltando.
Visitantes que sobem pela portaria de Fradinhos para visitar o Parque da Fonte Grande, enfrentam o matagal
Visitantes que sobem pela portaria de Fradinhos para visitar o Parque da Fonte Grande, enfrentam o matagal Crédito: Fernando Madeira
O caminho da trilha também apresenta problemas. A vegetação não é podada há algum tempo e, por isso, começa a invadir o traçado, dificultando a passagem pelo local. Adentrando mais ainda, é possível observar árvores caídas no meio do caminho e a vegetação ficando cada vez mais densa por conta da falta de podagem.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Secretaria de Meio Ambiente de Vitória (Semam) informou que, desde o início da nova gestão, está fazendo o levantamento das demandas e necessidades dos parques urbanos e naturais de Vitória, com o objetivo de estruturar um plano de ação voltado para melhorias nestes espaços, incluindo o Parque da Fonte Grande.
Visitantes que sobem pela portaria de Fradinhos para visitar o Parque da Fonte Grande, enfrentam o matagal
Visitantes que sobem pela portaria de Fradinhos para visitar o Parque da Fonte Grande, enfrentam o matagal Crédito: Fernando Madeira
A pasta acrescentou que uma equipe de conservação de áreas verdes irá ao local até o fim da próxima semana para avaliar o reforço na capina das trilhas. A secretaria ressaltou, porém, que, por se tratar de um parque natural, a intervenção humana deve ser a menos impactante possível, conservando assim as características do ambiente.

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