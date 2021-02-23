Cobra é vista "tomando banho de mar" em praia de Vila Velha

Cobra foi vista "tomando um banho de mar" na praia Ponta da Fruta nesta segunda-feira (22) Crédito: Marcelo Venturini

A presença de uma cobra na areia da praia de Ponta da Fruta, em Vila Velha , na manhã desta segunda-feira (22) chamou atenção de quem passou pelo local. O registro do animal foi feito pelo tatuador Marcelo Venturini, próximo à área da reserva ambiental do Parque Paulo Cezar Vinha. A espécie é venenosa, mas não traz riscos ao ser humano.

Marcelo explicou que mora próximo à praia e que frequenta a área da reserva para surfar. Ele disse já ter visto vários animais por ali, como cobras, macacos e até um veado. Segundo o tatuador, a serpente estava bem próxima da água, tanto que algumas ondas chegavam a bater nela.

"Sou surfista e todos os dias de manhã acordo cedo para surfar, várias vezes vejo animais por ali. Estava passando de bicicleta, parei e tirei a foto. Fiquei um tempo observando a cobra e depois fui surfar. Fiquei perto dela, ela ficou tranquilona, com a água batendo nela", disse.

Your browser does not support the video tag.

Philodryas patagoniensis, que é conhecida por alguns nomes, como cobra palhereieira, corre-campo ou papa-pinto. Ele explicou que é um animal comum no litoral do O biólogo Daniel Motta explicou que trata-se de uma cobra da espécie, que é conhecida por alguns nomes, como cobra palhereieira, corre-campo ou papa-pinto. Ele explicou que é um animal comum no litoral do Espírito Santo , principalmente na área de restinga.