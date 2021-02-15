Parque Nacional do Caparaó reabre portaria em Dores do Rio Preto

Um dos pontos turísticos mais importantes na divisa do Espírito Santo e Minas Gerais, o Parque Nacional do Caparaó reabriu para visitação do lado capixaba, pelo município capixaba de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó. A unidade de conservação estava fechada desde o início do ano passado por problemas causados pelas chuvas nas estradas internas e, depois, por conta da pandemia do novo coronavírus.
Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra o parque, a portaria foi aberta neste sábado (13). Agora, a unidade receberá visitantes todos os dias da semana (exceto às quartas feiras), com entrada entre 8h e 15h e saída até às 16h.
Ainda de acordo com o órgão, excepcionalmente nesta quarta-feira (17) a portaria de Pedra Menina receberá os visitantes do parque, respeitando o horário e número de visitantes estabelecidos para os demais dias. O limite diário de visitantes será de 80 pessoas.
Restrições
Somente serão permitidas visitas realizadas a pé e os veículos deverão ser estacionados no pátio externo do parque e adjacências.
Os atrativos que podem ser visitados são os seguintes pontos: Casa Fria, Macieira, Cachoeira dos Sete Pilões e Cachoeira do Aurélio (incluindo o Mirante do Aurélio). Os demais atrativos permanecem fechados à visitação, inclusive camping.
O uso de máscara descartável ou de pano para todos os visitantes é obrigatório. Churrasco e outras atividades similares estão proibidas para não gerar aglomeração.
O parque
O Parque Nacional do Caparaó protege o terceiro pico mais alto do país, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros de altitude. É um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil.
Além das trilhas, os visitantes podem se deliciar com banhos em cachoeira e piscinas naturais, observar deslumbrantes visuais da Serra do Caparaó e região, com belos espetáculos no alvorecer e no pôr do sol.