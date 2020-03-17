Parque Nacional do Caparaó suspende visitação

Parque Nacional do Caparaó Crédito: Marcos Amend/ICMBIO

Caparaó, que fica na divisa dos estados do e As visitas ao Parque Nacional do, que fica na divisa dos estados do Espírito Santo Minas Gerais , estão suspensas por uma semana. A decisão foi tomada nesta terça-feira (17) por conta das medidas de segurança para evitar a transmissão do novo coronavírus (COVID-19).

Em nota, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente que administra o parque, informou que a visitação pública em todas as unidades de conservação federais estão suspensas pelo período de uma semana, podendo haver prorrogação, por determinação do Presidente da República.

O informe diz ainda que a medida atende as orientações do Ministério da Saúde e visa contribuir para a segurança da população neste momento em que é necessário evitar aglomerações. O parque é um dos ícones do montanhismo no Brasil e abriga o terceiro ponto mais alto do país, o Pico da Bandeira, que tem 2.892 metros de altitude.

TURISMO

região do Caparaó que também suspendeu as visitas foi o Hidrolândia Parque, em Outro ponto turístico naque também suspendeu as visitas foi o Hidrolândia Parque, em Iúna . O local, próximo ao Pico da Bandeira, reúne um complexo de cachoeiras, poços de águas cristalinas e camping.

Poço do Egito, Iúna Crédito: Tadeu Bianconi/ Setur-ES