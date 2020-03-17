Parque Nacional do Caparaó suspende visitação

As visitas ao Parque Nacional do Caparaó, que fica na divisa dos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, estão suspensas por uma semana. A decisão foi tomada nesta terça-feira (17) por conta das medidas de segurança para evitar a transmissão do novo coronavírus (COVID-19).
Em nota, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), autarquia vinculada ao Ministério do Meio Ambiente que administra o parque, informou que a visitação pública em todas as unidades de conservação federais estão suspensas pelo período de uma semana, podendo haver prorrogação, por determinação do Presidente da República.
O informe diz ainda que a medida atende as orientações do Ministério da Saúde e visa contribuir para a segurança da população neste momento em que é necessário evitar aglomerações. O parque é um dos ícones do montanhismo no Brasil e abriga o terceiro ponto mais alto do país, o Pico da Bandeira, que tem 2.892 metros de altitude.
TURISMO
Outro ponto turístico na região do Caparaó que também suspendeu as visitas foi o Hidrolândia Parque, em Iúna. O local, próximo ao Pico da Bandeira, reúne um complexo de cachoeiras, poços de águas cristalinas e camping.
Devido aos casos de coronavírus diagnosticados no Brasil e no nosso Estado, informamos que vamos suspender as atividades pelo tempo que for necessário. Nossa prioridade é a segurança de todos os clientes e colaboradores. Ou seja, o parque estará fechado. Não receberemos visitas diárias, nem pernoites, informou a administração do parque por meio das redes sociais.