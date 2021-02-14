Guarapari autuou 19 ônibus de turismo por tentar entrar no município

A cidade - classificada atualmente como risco moderado para o contágio do coronavírus, de acordo com Mapa de Risco - possui barreiras sanitárias nas entradas e em outros pontos, além de ronda pelas ruas, para fiscalizar a presença esse tipo de veículo.

De acordo com a Prefeitura de Guarapari, os ônibus e vans identificados durante a fiscalização estão sendo notificados sobre a proibição. Segundo a administração municipal, “não foi verificado aumento deste movimento” na cidade.

Em nota enviada à reportagem, a prefeitura pede ainda a colaboração da sociedade para evitar aglomerações e respeitar as regras contra o coronavírus. “Infelizmente, as pessoas que estão fazendo este procedimento estão colocando a própria vida em risco, além da vida de seus amigos e familiares. O momento não é de lazer e sim de cuidado, porém, sem a devida conscientização da população, este quadro de pandemia em saúde irá permanecer por mais tempo, levando outras pessoas a serem acometidas por esta doença que tanto os municípios, estados e países vêm tentando combater”.