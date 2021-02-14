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Feriadão de carnaval

Guarapari autuou 19 ônibus de turismo por tentar entrar no município

Prefeitura instalou barreiras sanitárias para impedir circulação de vans, caminhões e ônibus de excursão com o objetivo de minimizar efeitos da contaminação pela Covid-19

Publicado em 

14 fev 2021 às 17:47

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 17:47

Ônibus de turismo estacionados do lado de fora de Guarapari. Turistas estão entrando na cidade em carros de aplicativo
Ônibus de turismo estacionados do lado de fora de Guarapari. Turistas estão entrando na cidade em carros de aplicativo Crédito: Internauta/A Gazeta
Até a tarde deste domingo (14), 19 ônibus de excursão já foram autuados por tentarem entrar ou transitar em Guarapari sem autorização. Desde o dia 1º de fevereiro, a prefeitura baixou um decreto que proíbe a entrada de ônibus de turismo, micro-ônibus e vans no município. A medida visa diminuir o número de turistas no balneário durante o feriadão de carnaval, devido à pandemia da Covid-19.
A cidade - classificada atualmente como risco moderado para o contágio do coronavírus, de acordo com Mapa de Risco - possui barreiras sanitárias nas entradas e em outros pontos, além de ronda pelas ruas, para fiscalizar a presença esse tipo de veículo.
De acordo com a Prefeitura de Guarapari, os ônibus e vans identificados durante a fiscalização estão sendo notificados sobre a proibição. Segundo a administração municipal, “não foi verificado aumento deste movimento” na cidade.
Como A Gazeta já noticiou, ônibus com turistas têm estacionado em áreas adjacentes às entradas da cidade e, de lá, orientam os passageiros a chamarem carros de aplicativo ou táxis para entrarem em Guarapari. Questionada sobre isso, a prefeitura diz que não pode impedir a entrada de carros particulares no município.
Em nota enviada à reportagem, a prefeitura pede ainda a colaboração da sociedade para evitar aglomerações e respeitar as regras contra o coronavírus. “Infelizmente, as pessoas que estão fazendo este procedimento estão colocando a própria vida em risco, além da vida de seus amigos e familiares. O momento não é de lazer e sim de cuidado, porém, sem a devida conscientização da população, este quadro de pandemia em saúde irá permanecer por mais tempo, levando outras pessoas a serem acometidas por esta doença que tanto os municípios, estados e países vêm tentando combater”. 

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